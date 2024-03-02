29.2% انخفاض  شكاوى الاتصالات  خلال يناير وفبراير

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأنها تلقت 3065 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركتي «اتصالات من إي آند»، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الشهرين الماضيين، مقابل 4331 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل شكاوى الاتصالات بذلك تراجعاً بنحو 29.2%.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها عن «شكاوى الاتصالات»، أنها تلقت 958 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و2107 شكاوى من خدمات «دو» خلال يناير وفبراير 2024.

ووفقاً للتقرير، نجحت «اتصالات من إي آند» في إغلاق ما نسبته 84.4% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق ما نسبته 89.9% من الشكاوى المقدمة بشأن خدمات «دو» بعد حلها.

وأضافت «تنظيم الاتصالات» في تقريرها، أنه تم حل 2.1% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات من إي آند»، و1.2% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وبيّنت الهيئة أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال يناير وفبراير الماضيين، بلغ 85%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 8.5%، وبلغت نسبة الحياد 6.5%.

وبلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 86.2% مقابل 5.8% لمعدل عدم الرضا، و8% للحياد.

يشار إلى أن التقارير الخاصة بالشكاوى تأتي في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للمتعاملين وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.