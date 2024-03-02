«دناتا» تعزز خدمات الشحن في دبي بالـ «درون»

أعلنت شركة «دناتا» لخدمات الطيران والسفر، نجاحها في دمج طائرات بدون طيار (درون) ذاتية القيادة في عملياتها للشحن في دبي.

وأفادت الشركة في بيان بأن هذه المبادرة أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، وتحقيق فوائد ملحوظة لعملائها في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال، حيث انخفض زمن إنجاز العمليات على مخزونات الأرفف بنسبة 20%، وتجاوزت دقة تتبع الشحنات نسبة 99%. وجرت عملية إدخال طائرات الـ«درون» في سير العمل اليومي وعمليات جرد المستودعات بسهولة، حيث تراقب الـ«درون» نحو 1800 شحنة يومياً في المتوسط، بدقة تصل إلى 99% في 2400 موقع أرفف.

ويُمكّن برنامج الذكاء الاصطناعي المبتكر لشريك «دناتا»، طائرات الـ«درون» من مسح بيئة المستودعات، وجمع بيانات المخزون وحساب الحالات وقياس درجة الحرارة، وقراءة الرموز الخطية باستخدام الكاميرات، من دون الحاجة إلى أي بنية تحتية نشطة إضافية.