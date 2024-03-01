«تاكسي دبي»: توزيع 71 مليون درهم أرباحاً عن الربع الرابع

وافق مجلس إدارة شركة «تاكسي دبي» على أول عملية توزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم، بـ2.84 فلس للسهم الواحد، للربع الرابع من عام 2023، والمضي في الحصول على موافقة المسهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، حيث من المتوقع توزيع الأرباح في أبريل 2024.

وقدمت «تاكسي دبي» أداء قوياً خلال عام 2023 الذي شهد أيضاً إدراج أسهمها بنجاح في سوق دبي المالي، خلال ديسمبر الماضي.

وارتفعت إيرادات عام 2023 بنسبة 11%، مقارنة بالعام السابق (2022) لتصل إلى 1.95 مليار درهم، بفضل الأداء القوي لقطاع مركبات الأجرة، والازدهار المتنامي في إمارة دبي، والاتفاقيات الحصرية التي أبرمتها الشركة مع العديد من الجهات لتقديم خدمات النقل في المناطق ذات الطلب العالي، بما فيها مطار دبي الدولي، ما أسهم في زيادة عدد الرحلات خلال تلك الفترة.

وبلغ حجم أسطول شركة «تاكسي دبي» في نهاية العام الماضي أكثر من 7400 مركبة، نفذت خلالها مركبات الأجرة و«الليموزين» التابعة لها 46 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8%، مقارنة بعام 2022.

وأسهم الأداء القوي في الإيرادات في زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 55% لتصل إلى 490.5 مليون درهم، مع هامش ربح بلغ 25%، وزيادة قدرها سبع نقاط مئوية، مقارنة بعام 2022، بفضل التركيز المستمر للشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبني التقنيات المتطورة، وإطلاق مبادرات شملت تطوير مركز التحكم الذي يتولى مسؤولية توزيع الأسطول، مع زيادة اعتماد المستخدمين على نظام الحجز الإلكتروني، الذي أسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين رحلة المتعامل.

وبلغ صافي الربح 345.3 مليون درهم للسنة المالية 2023، بزيادة قدرها 54%، مقارنة بعام 2022، مع تدفقات نقدية بقيمة 129 مليون درهم.

وحافظت «تاكسي دبي» على ميزانية عمومية جيدة خلال العام، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.3 ضعف. وحصلت الشركة على قرض بقيمة مليار درهم في السنة المالية 2023، مع فترة استحقاق مدتها خمس سنوات، إضافة إلى تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 200 مليون درهم، حيث بقي المبلغ كما هو ولم يتم إجراء أي سحب منه في السنة المالية 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «تاكسي دبي»، عبدالمحسن إبراهيم كلبت: «تعكس النتائج القوية التي حققناها، بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023، مدى قوة أعمالنا المدعومة بالنمو الذي تشهده دبي، وبمكانتنا الرائدة في السوق في ظل البيئة التنظيمية الداعمة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تاكسي دبي»، منصور رحمة الفلاسي: «إن الشركة حققت نتائج إيجابية بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11%، مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 1.95 مليار درهم في عام 2023، ما أدى إلى زيادة صافي الأرباح بنسبة 54%».

وأضاف: «تتسم توقعاتنا المستقبلية بالإيجابية في ظل البيئة الداعمة للنمو، ومكانة دبي وجهة سياحية رائدة والتوسع الحضري المستمر في الإمارة».

. 54% نمواً في صافي الأرباح إلى 345.3 مليون درهم خلال 2023.