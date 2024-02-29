بيع قطعة أرض في «جميرا باي» بدبي مقابل 160 مليون درهم
شهدت السوق العقارية في دبي اليوم الخميس، صفقة بيع كبرى لقطعة أرض للغرض السكني في منطقة «جميرا باي» بدبي بقيمة 160 مليون درهم.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بيعت قطعة الأرض مساحتها 16.8 ألف قدم مربعة في «جميرا باي» ، بواقع 9487 درهما للقدم الواحدة.
وسجلت المبيعات العقارية في تعاملات اليوم نحو 1.61 مليار درهم، جراء 578 معاملة وزعت إلى 463 وحدة سكنية، و45 مبنى، و70 قطعة أرض.
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