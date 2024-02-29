ماج تطرح مناقصة لإنشاء "كيتورا ريزيرف" لاستقطاب كبار المقاولين

وجّهت ماج، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدعوة إلى المقاولين لتقديم عطاءاتهم لأعمال الإنشاءات لمشروعها " كيتورا ريزيرف" الفاخر في ميدان بمواصفاته الحصرية والمبتكرة. وتبلغ القيمة الإنشائية للمشروع 2.8 مليار درهم.

ويضم "كيتورا ريزيرف" 93 تاون هاوس و 90 فيلا و 533 وحدة موزعة على 6 مبانٍ سكنية، كما يعد أول مشروع سكني في الشرق الأوسط يتيح لسكانه الاندماج التام مع الطبيعة. ولتحقيق هذه الغاية، عمدت الشركة إلى تطبيق مفهوم "العيش البيولوجي" الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية، الأمر الذي يسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية لسكانه.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري: "نتطلع لتعيين مقاول رئيسي لأعمال الإنشاءات في كيتورا ريزيرف، المشروع الذي يجسد التجارب فائقة الفخامة، إلى جانب مرافق الرفاهية الاستثنائية. وسيقدم هذا المشروع تعريفاً مبتكراً لهذه الفئة من العقارات في السوق، وتجلى ذلك بوضوح تام من خلال المبيعات القياسية والإقبال الكبير من المشترين الباحثين عن بيئات معيشية تعزز الحياة الصحية والرفاهية مع أفضل المرافق الفاخرة".

ويمكن للشركات المهتمة الراغبة بتقديم عطاءاتها الاتصال بـ ثائر الكبيسي (pa.dpcd@dewan-architects.com) و محمد بنغالي (m.benghali@dewan-architects.com) من "شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية" على الرقم +971 4 2402010.