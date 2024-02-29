«كارفور» ترصد 50 مليون درهم لتخفيض 5000 سلعة في رمضان

أعلنت منافذ «كارفور»، التي تمتلك مؤسسة «ماجد الفطيم» الحقوق الحصرية لتشغيلها في الإمارات، رصد واستثمار مبلغ 50 مليون درهم لدعم حملات تخفيضات الأسعار قبيل وخلال شهر رمضان، والتي ستشمل تخفيض نحو 5000 سلعة، بنسب تصل إلى 50%.

وأشارت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي عقدته أمس، إلى أنه لا توجد أي تأثيرات لمشكلات سلاسل التوريد على وفرة السلع أو أسعارها، وأنها نفذت خططاً لتوفير كميات كبيرة من سلع العروض الرمضانية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والتخفيضات المطروحة، لافتة إلى أنها ثبتت أسعار 100 سلعة من مستلزمات رمضان الأساسية بأسعار أقل من العام الماضي، فيما أضافت 26 مزرعة محلية جديدة لتعاقدات التوريد خلال رمضان.

بدوره، قال مدير كارفور الإمارات لدى «شركة ماجد الفطيم للتجزئة»، برتراند لومي، إن «الإدارة ضخت استثماراً بقيمة 50 مليون درهم لتخفيض ما يتجاوز 5000 سلعة تشمل المنتجات اليومية الأساسية والأطعمة الطازجة وأجهزة المطبخ والإلكترونيات، قبيل وخلال شهر رمضان، وبنسب تصل إلى 50%».

وأضاف أن «كارفور» ثبتت أسعار 100 سلعة أساسية، بما في ذلك الأرز والحليب والزيت وغيرها من السلع، وسيتم تخصيص مساحة للمنتجات بالجملة في 13 متجراً من متاجر «كارفور»، ما يسمح للعملاء بشراء كميات كبيرة وتوفير مبالغ أكبر أثناء تسوق السلع الأساسية.

وأوضح أنه في إطار ضمان توافر المنتجات دون انقطاع بأفضل الأسعار، وقعت «كارفور» اتفاقيات إضافية مع 26 مزارعاً محلياً. وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً للعقود المبرمة مع المزارعين المحليين التي تتيح لـ«كارفور» تزويد عملائها بالمنتجات الطازجة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم «كارفور» أكثر من 2200 منتج من علامتها التجارية الخاصة، والتي يتم إنتاج 60% منها في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن العلامات التجارية الخاصة تباع بمعدلات أسعار منخفضة بنسب قد تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو 25%.

وأشار إلى أنه لا توجد أي تأثيرات لتحديات سلاسل التوريد العالمية على وفرة المعروض من المنتجات أو الأسعار.