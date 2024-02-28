زيادة تعاقدات استيراد الخضراوات والفواكه في دبي إلى 25% قبيل رمضان

كشف رئيس مجموعة مورّدي الخضراوات والفواكه في دبي، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، ورئيس شركة «فرزانة التجارية»، محمد الشريف، أنه يتم العمل حالياً على زيادة تعاقدات استيراد الخضراوات والفواكه قبيل شهر رمضان بنسب تصل إلى 25%، مقارنة بالفترات العادية.

وقال الشريف لـ«الإمارات اليوم»، إن خطط الاستعداد لشهر رمضان تتركز في زيادة كميات الخضراوات والفواكه المورّدة إلى أسواق دبي، لمواكبة ارتفاع الطلب على تلك المنتجات قبيل وخلال الموسم الرمضاني، مشيراً في الوقت نفسه، إلى زيادة عمليات إعادة التصدير إلى العديد من دول المنطقة خلال الفترة الحالية، بالنسبة لأصناف مختلفة من الخضراوات.

وأضاف أنه تم وضع خطط احترازية لتجنب أي تأثيرات لأزمة سلاسل التوريد ومتغيرات الشحن، من خلال زيادة التوريد من أسواق بديلة قريبة، سواء من تركيا أو إيران أو دول مثل تركمانستان وغيرها من الدول الآسيوية.

وأكد أن الأسواق المحلية لن تتأثر بشكل ملحوظ بأزمات سلاسل التوريد، مع اتسامها بتنويع بدائل الاستيراد، في ظل وجود معايير مرتفعة للتسهيلات اللوجستية التي تتيح زيادة عمليات تنويع الاستيراد.

وذكر أن الأسواق المحلية ستشهد وفرة كبيرة في الأصناف المختلفة للخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان، مع رفع كميات الاستيراد والتوسع في بدائل أصناف معينة، الأمر الذي سيدعم استقرار الأسعار خلال هذه الفترة.

ولفت الشريف إلى أن زيادة كميات الاستيراد ووفرة العديد من أصناف الموسم الزراعي المحلي، ستنعكسان بشكل إيجابي على توفير بدائل عدة من الخضراوات والفواكه للمستهلكين.

وقال إن العديد من الشركات الرئيسة المورّدة للخضراوات والفواكه تعمل حالياً على تنفيذ مبادرات لرفع تعاقدات التوريد قبيل شهر رمضان بنسب متباينة، لدعم وفرة المعروض في السوق المحلية، وتلبية احتياجات إعادة التصدير للعديد من الدول المجاورة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «ميراك» للأغذية وتوريد الخضراوات، عيسى نجيب الخوري، إن هناك مبادرة لزيادة كميات الاستيراد بنسب تصل إلى 30% خلال شهر رمضان.

واستبعد أن تكون هناك أي مظاهر لنقص الواردات أو ارتفاعات ملحوظة في الأسعار خلال رمضان في أصناف الخضراوات والفواكه، وذلك مع توجه عدد كبير من الشركات إلى تنفيذ مبادرات زيادة تعاقدات الاستيراد، وتوريد كميات إضافية كبيرة من الخضراوات والفواكه في الأسواق.

وذكر الخوري أنه على الرغم من وجود أزمة عالمية في سلاسل التوريد بسبب متغيرات الملاحة البحرية، وارتفاع كلفة وفترات الشحن، فإن الأسواق المحلية ستشهد وفرة واستقراراً عاماً في الأسعار خلال الموسم الرمضاني، بدعم من توافر العديد من الأصناف الزراعية ذات المنشأ المحلي، مع مواكبة ذروة الموسم الزراعي في الدولة خلال الفترة الحالية، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة بنسب كافية من المنتجات المستوردة. وقال إن هناك توجهاً لزيادة التنويع في الواردات لتوفير أصناف من الخضراوات بأسعار مناسبة، اعتماداً على الاستيراد من دول مثل تركيا وإيران وعُمان، إضافة إلى دول آسيوية وأوربية.

• مجموعة مورّدي الخضراوات والفواكه في دبي أكدت أن زيادة التوريد تدعم استقرار الأسعار في رمضان.