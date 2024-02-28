إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لـ" بوزيتيف زيرو "

شهد متحف المستقبل الاطلاق الرسمي لـ "بوزيتيف زيرو" - الشركة المتكاملة لخدمات ومنشآت الطاقة النظيفة اللامركزية والتي تتخذ من دبي مقرًا لها وتنشط في مجال تمكين اقتصاد الطاقة المستدامة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عبر تسريع وتسهيل مسيرة التحول المستدام.

حضر الاطلاق عبد الله محمد البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي وهلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وغنام المزروعي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية وعدد من القياديين في قطاعات الأعمال المختلفة.

ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب إعلان الشركة مؤخراً عن استقطاب استثمار نوعي بقيمة 400 مليون دولار "1.47 مليار درهم" من فريق البنية التحتية المتنوعة لدى شركة "بلاك روك" الاستثمارية ومن المنتظر أن يعزز هذا الاستثمار نمو الشركة ويدفع قدماً جهودها لتطوير حلول ابتكارية موجهة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال إزالة الكربون والتي تشمل تقنيات الطاقة اللامركزية وحلول كفاءة الطاقة والبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة المتنقلة وغيرها من الحلول التي تدعم تحول الطاقة وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة فضلاً عن الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والمتمثلة باستحقاقات قمة المناخ الأخيرة cop28 لزيادة سعة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بضعفين مع حلول العام 2030.

وشاهد الحضور عرضاً تقديمياً حول رؤية "بوزيتيف زيرو" للاقتصاد الخالي من الكربون وقدرة نموذج أعمالها على تمكين المؤسسات في جميع القطاعات من المشاركة في مسيرة التحول إلى الطاقة النظيفة ووضع حجر الأساس لاقتصاد مستقبلي مستدام كما شارك إدوارد وينتر رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للبنى التحتية المتنوعة لدى شركة "بلاك روك"، في الفعالية من خلال كلمة ألقاها أمام الحضور.

وقال محمد عبدالغفار حسين الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة "بوزيتيف زيرو".. " تُشكل توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لجعل دبي المدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم بحلول عام 2050 مصدر الإلهام الأول الذي نسترشد به في كافة أعمالنا وأنشطتنا وقد شجعتنا هذه المستهدفات الواضحة والطموحة على تأسيس منصة متكاملة وقادرة على تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة ودعم التقدم الاقتصادي بأساليب مبتكرة ومستدامة في آن واحد".

وأضاف أنه مع إعلان بوزيتيف زيرو اليوم عن هويتها وعلامتها التجارية الموحدة وفي ظل الدعم المشكور من جانب قيادتنا الرشيدة ومن شريكنا الاستثماري الجديد فكلّنا ثقة أننا نمتلك كافة المقومات لتحقيق نمو سريع في الدولة والمنطقة ككل من أجل نشر رسالتنا وتحقيق الالتزامات التي وضعتها حكومات المنطقة لزيادة سعة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف وكفاءة الاستهلاك بضعفين ما سيسهم بتقليص استهلاك الوقود الأحفوري بما يصل إلى %85.

من جانبه قال ديفيد أوريو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بوزيتيف زيرو".. " نحن نشهد تطوراً هائلاً ينقل شبكة الكهرباء والطاقة المركزية التقليدية بانبعاثاتها الكربونية الكثيفة إلى منظومة رقمية نظيفة تتيح إنتاج الطاقة في كل مكان وتخزينها لامركزياً وإعادة ضخها مرة أخرى في الشبكة حسب الحاجة فاليوم يتطلع كافة الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص إلى إحداث تأثير حقيقي في قطاع الطاقة عبر الحصول على خيارات متنوعة لتزويد منازلهم وأعمالهم بالطاقة وشحن مركباتهم الكهربائية وترشيد الاستهلاك في مبانيهم وإدارتها بكفاءة ولا بد لهذه الحلول أن تكون عملية وغير معقدة وبتكلفة معقولة تندمج بسلاسة في حياتهم وأنشطتهم اليومية".

وأضاف: "بحلول الطاقة النظيفة اللامركزية التي تقدمها بوزيتيف زيرو يستطيع عملاؤنا خفض انبعاثاتهم الكربونية بنسبة تصل إلى 70% في نقلةٍ نوعية لم تكن ممكنة حتى وقت قريب ونعتزم أيضاً تحقيق نمو قوي يضاعف حجم أعمالنا عشرة مرات خلال السنوات الخمس المقبلة لإحداث حراكٍ كبير نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية من خلال الابتكار والتعاون مع مختلف الشركاء".