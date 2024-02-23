%33 نسبة التوطين في تعاونية الاتحاد.. و72% بالوظائف العليا

كشف الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، عن وصول نسبة التوطين في التعاونية إلى 33% حتى نهاية عام 2023، مؤكدا أن التعاونية ملتزمة بخطتها الاستراتيجية لزيادة نسبة التوطين وتمكينهم لقيادة المؤسسة وجاهزيتها للمستقبل.

وقال إن نسبة توطين الوظائف العليا (القيادية) في التعاونية وصلت إلى أكثر من 72%، مشيراً إلى أن التعاونية قطعت شوطاً كبيراً في مجال استقطاب الكفاءات الوطنية.

وأضاف الهاشمي، في بيان اليوم الجمعة، أن عدد المواطنين والمواطنات الذين يشغلون وظائف مختلفة في الإدارات والقطاعات والفروع سجل 329 موظفا مواطنا ومواطنة، لافتا إلى أن عملية التوطين في التعاونية تركز على جذب واستقطاب الشباب المواطن للعمل لديها في مختلف الإدارات والفروع.

وأكد أن ملف التوطين في التعاونية يحظى منذ نشأتها باهتمام كبير من قبل مجلس إدارتها ويتم متابعته بشكل دوري خلال اجتماعاتها مع الإدارة التنفيذية لزيادة نسبة التوطين في جميع القطاعات والإدارات، وذلك عن طريق إيجاد طرق وحلول ووضع استراتيجيات من شأنها توفير وظائف للمواطنين تشكل قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وبما يجعلهم قادرين على قيادة قطاع تجارة التجزئة الحيوي، والذي يعتبر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد.

وذكر الهاشمي، أن التعاونية تعمل حالياً على استقطاب الموارد البشرية الوطنية من جميع الفئات للعديد من الوظائف في مختلف المهن المستهدفة لديها، بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، وإيجاد بيئة عمل جاذبة لهم ضمن منظومتها المتكاملة للمرحلة المقبلة.

وقال إن من أهم أهداف التوطين في التعاونية، تجديد الدماء والاستفادة من تخصصاتهم المختلفة والخروج عن المألوف من حيث الأفكار المبدعة ودعماً للتوطين في الدولة، إضافة إلى التزام التعاونية بدورها المجتمعي من حيث توظيف المواطنين ومنح فرص عمل للشباب المواطن والمساهمة في توظيفهم.