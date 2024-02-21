«الإمارات دبي الوطني» شريك رسمي لقمة «دبي للتكنولوجيا المالية»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، انضمامه إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بصفته الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية، مؤكداً بهذه المبادرة على دفع عجلة الابتكار والامتياز في القطاع المالي. وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة الرسمية بحضور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم، ضمن جلسة نقاشية تحضيراً لقمة دبي للتكنولوجيا المالية ووضع أهم محاور أجندة القمة المقرر عقدها يومي 6 و7 مايو 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: "يسعدنا الترحيب ببنك الإمارات دبي الوطني بصفته الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024. إن الالتزام الراسخ لبنك الإمارات دبي الوطني بدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية هو على انسجام تام مع أهداف القمة لجمع رواد الابتكار ورسم مستقبل التكنولوجيا المالية. كما يشكل تعاوننا محوراً أساسياً في رعاية التكنولوجيا المالية وتقديم بيئة مزدهرة تستقطب الشركات المبتكرة وتدعم نموها. إننا نتطلع إلى تقديم حدث استثنائي يفتح أبواب الإلهام أمام مجتمع التكنولوجيا المالية ويساعد على تمكينه".

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: "يسرنا الإعلان عن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني بصفته الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية. يؤكد تعاوننا مع شريكنا الاستراتيجي طويل الأمد، مركز دبي المالي العالمي، التزامنا المتواصل بتبني الابتكار والامتياز في القطاع المالي. كما نتطلع إلى المساهمة في حدث يستعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، ويمهد الطريق للمزيد من التطورات المستقبلية التي تشكل أمر أساسي في الارتقاء بعالم التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وتتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لجعل دبي ضمن أهم اربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، حيث تسعى القمة إلى تشجيع التعاون والابتكار على النطاق العالمي، إيماناً بدورهما الحاسم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً. ذلك وتقدّم القمة فرصة فريدة للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية واستكشاف إمكانياتها في تسريع وتيرة التقدم ضمن القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ومن المتوقع أن تشهد قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 عدد مشاركين غير مسبوق حيث ستضم أكثر من 8,000 من صنّاع القرار، وأكثر من 300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة تعرض أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.