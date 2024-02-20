«تنمية المشاريع» تدعم أعضاءها بنسبة 60% للمشاركة في «غلفود»

قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبدالباسط الجناحي، إن «(المؤسسة) تشارك للمرة العاشرة في معرض (غلفود)»، مضيفاً أن كل عام يشهد مشاركة نحو 10 شركات ناشئة لأول مرة في فعاليات المعرض، وتحت مظلة جناح المؤسسة.

وذكر الجناحي، في تصريحات على هامش معرض «غلفود 2024» أمس، أن المؤسسة تتحمل نحو 60% من تكلفة المشاركة في المعرض كدعم للشركات، وخلال الدورات السابقة قدمت منتجات مصنع يقدم الكباب وغيره من لحوم الجمال، بالإضافة إلى (إسبرسو لاب)، و(تمور ليوا)، و(تمور المملكة)، كما أن لديها مصانع صغيرة لتعبئة المياه، لافتاً إلى أنه في هذا السياق تتعاون المؤسسة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع منذ أكثر من ست سنوات.

وتشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الـ29 من معرض غلفود، لتسلّط الضوء على مجموعة من المنتجات والخدمات وفرص الاستثمار.

وتعزز مشاركة الدائرة في المعرض الدور المحوري الذي تلعبه في استقطاب المصنعين والمستثمرين الأجانب، ودعم المصدرين من الإمارة، لاسيما في قطاع الأغذية والمشروبات الذي يُعدّ أحد القطاعات الأساسية لاقتصاد دبي.

ويوفر المعرض السنوي، الذي يستقطب أكثر من 5500 جهة عارضة من 127 دولة، فرصاً فريدة لرواد الأعمال المحليين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع الشركات والمشترين والتجار والحكومات والوفود التجارية المشاركة من مختلف دول العالم، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات المرتبطة بقطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في دبي.

وتأتي مشاركة الدائرة في «غلفود 2024» هذا العام ممثلة في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، حيث تسهم جهود الدائرة والمؤسسات التابعة لها في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك بهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة في العقد المقبل، وتحويل دبي إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه؛ فضلاً عن مضاعفة حجم التجارة الخارجية من خلال 400 مدينة إضافية على خريطة التجارة الخارجية، وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم إمكاناتها وتطوير قدراتها وتوسعها العالمي.

سوق المياه الكربونية تنمو 15% سنوياً

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة «فريو»، المتخصصة بالمياه المعدنية المنكهة، راشد أحمد الملا، إن شركته أصبحت علامة إماراتية متميزة في صناعة المياه المعدنية المنكهة، موضحاً أن المياه المعدنية المنكهة، هي من دون محليات أو سكريات أو مواد حافظة أو ألوان صناعية، وهي فقط 100% نكهة طبيعية ومياه غازية.

وأضاف الملا، أن «سوق المياه الكربونية كبيرة وتتوسع بشكل كبير بنسبة 15% سنوياً، لاسيما أن المستهلكين يبحثون عن البدائل للسكريات والمواد الحافظة، والمنتجات الطبيعية التي لا تسبب لهم أي أضرار.

وأوضح أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدمت دعماً غير محدود للمشروع الذي بدأت فكرته منذ 10 سنوات، حيث ساعدتنا منذ حصولنا على الرخصة التجارية، وقدمت تسهيلات للحصول على الرخصة، ولم يكن لدينا رأسمال كبير، لافتاً إلى أن «المؤسسة تسهم أيضاً من خلال الاتفاقيات التي وقّعتها مع جهات خاصة وحكومية في تسهيل دخول الشركات الإماراتية إلى سوق العمل، فضلاً عن أنها تقدم لها خصماً بنسبة 50% على رسوم الاشتراك والتسجيل والتسويق كمورد ومصنع».

وأكد أن «حكومة دبي داعم كبير لنا، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، تركز على رواد الأعمال من ناحية التدريب والقروض وتقدم جميع التسهيلات، ونحن موجودون في معرض غلفود، والمؤسسة لم تتأخر في تقديم الجناح والتصميم والمواد واللوجستيات».