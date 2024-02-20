منظمة التجارة العالمية تبحث في أبوظبي توسيع العضوية وتحديات النظام التجاري العالمي

أعلنت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، توقيع اتفاقيات شراكة مع كل من دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، ومركز النقل المتكامل - أبوظبي، و«الاتحاد للطيران»، و«أدنيك للخدمات»، وشركة اتصالات (e&)، كشركاء استراتيجيين لاستضافة المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيقام في العاصمة أبوظبي بالفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.

ويعد المؤتمر الوزاري أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، إذ سيجتمع وزراء ومسؤولون كبار يمثلون 164 دولة في العاصمة أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري، لبحث القضايا التي تواجه النظام التجاري العالمي. وسيشمل ذلك توسيع عضوية منظمة التجارة العالمية، وتسهيل رفع مستويات الاستثمار في تكنولوجيا التجارة لتمكين سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة.



حدث تاريخي

ورحب وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بالاتفاقيات المبرمة مع الدوائر والمؤسسات والشركات الوطنية الرائدة، مؤكداً على دورها في الاستضافة الناجحة لهذا الحدث العالمي المهم.

وقال: «يعد المؤتمر الوزاري الـ13 حدثاً تاريخياً سيجمع قادة ووزراء التجارة وكبار المسؤولين في العالم، لإظهار التزامهم المشترك بسلاسل التوريد الشاملة والمستدامة. ومن المهم أن نكون قادرين على تهيئة بيئة مواتية للمفاوضات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز مستقبل التجارة العالمية».

وأضاف: «الخبرات المتراكمة والاحترافية المشتركة لكل من دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، و(الاتحاد للطيران)، و(أدنيك للخدمات)، وشركة (e&)، ستمكننا من تحقيق أهدافنا، وستؤكد مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للعيش والعمل واستضافة الفعاليات العالمية».



مركز عالمي

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: «تتوافق استضافة المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، مع أهدافنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال والاستثمار. ونؤمن بأن التعاون مع جهات وشركات وطنية رائدة كشركاء أمر ضروري لتنظيم حدث عالمي ناجح، فالتزامهم بتعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات ودعم النمو وتقوية التواصل الدولي أمر أساسي في تحقيق مستقبل مزدهر».

من ناحيته، قال رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «نحن فخورون بمشاركتنا في استضافة المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم الجهود الوطنية كافة للارتقاء بمكانة دولة الإمارات وأبوظبي كمدينة مضيفة للأحداث الرائدة إقليمياً ودولياً. وتحرص الدائرة على النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي بهدف تعزيز التقدم الاقتصادي والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة».



صُنّاع قرار

في السياق نفسه، قال رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، محمد علي الشرفاء: «تبرز الشراكة الاستراتيجية لاستضافة هذا الحدث العالمي جهود الدائرة في دعم مساعي دولة الإمارات وأبوظبي على الساحة العالمية. وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، فإننا نولي السلامة والاستدامة الأولوية في تطوير خططنا الاستراتيجية عبر المبادرات والمشروعات والشراكات التي تلبي احتياجات دولة الإمارات».

وأضاف: «ستبرز مشاركتنا في هذه الفعالية الرائدة تلك الجهود، إذ تستضيف أبوظبي كبار صانعي القرار في قطاع التجارة الدولية من جميع أنحاء العالم».

تسهيل عمل المنظمة

بدوره، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أدنيك»، حميد مطر الظاهري: «نحن فخورون بدعم استضافة هذا الحدث العالمي، والقيام بدور رئيسي في ضمان نجاحه، إذ توفر (مجموعة أدنيك) نهجاً شاملاً لتسهيل عمل منظمة التجارة العالمية من خلال قطاعاتها المختلفة لضمان نجاح الحدث ومواكبته لمكانة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً».

وأضاف: «كلنا ثقة بأن مشاركتنا في الحدث ستعكس التزامنا بالتميز وقدرتنا على تقديم تجارب عالمية المستوى للمتعاملين معنا وزوارنا. ويسعدنا كثيراً أن نسهم في إقامة هذا الحدث الرائد ونتطلع إلى الترحيب بالعالم في أبوظبي».



قصة نجاح

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: «يسعدنا في (الاتحاد للطيران) المشاركة في كتابة التاريخ عن طريق استضافة هذا التجمع العالمي المهم خلال حقبة مهمة بالنسبة للتجارة العالمية. وبصفتنا الناقل الوطني وشركة متخصصة في قطاع الطيران العالمي، فإننا نتشرف بالقيام بدورنا كشريك استراتيجي في استضافة المؤتمر الوزاري الـ13، حيث يقدّم المؤتمر فرصة فريدة للشركات الوطنية الرائدة، مثل (الاتحاد للطيران)، لإبراز قصة النجاح المذهل لاقتصاد دولة الإمارات على الساحة العالمية».

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة «e&»، المهندس حاتم دويدار، عن ثقته بأن هذه الشراكة لاستضافة المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية ستتيح منصة لا تضاهى لعرض أحدث تقنيات الشركة على المسرح العالمي.

وأضاف: «فخورون بالمشاركة في هذه الفعالية التاريخية. ولطالما ساهمت الشركة في قصة نجاح دولة الإمارات، وخلال الحدث، ستتاح لنا فرصة مواصلة ذلك الإرث والمساهمة في نجاح هذا المؤتمر العالمي».