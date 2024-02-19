عمومية «الشارقة الإسلامي» تعتمد صرف 323.5 مليون درهم أرباحاً نقدية عن 2023

ترأس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، عبدالرحمن بن محمد العويس، اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصرف، مساء أمس الأحد، والذي عقد حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإلكترونياً بتقنية الاتصال عن بعد.

وأفاد المصرف في بيان له بأن الاجتماع أسفر عن اعتماد الجمعية قرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال الشركة، وبما يعادل 323.5 مليون درهم، وذلك بناءً على المقترح المرفوع من مجلس الإدارة، وتأكيداً لالتزام المصرف بتقديم عائدات مستدامة لمساهميه.

كما وافقت الجمعية على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، واعتمدت تعيين مدققي الحسابات للعام 2024، وتعيين الدكتور عبدالرحمن عبدالله السعدي عضواً في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إضافة إلى مجموعة قرارات أخرى.

وفي كلمته الموجهة إلى المساهمين، استعرض رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، عبدالرحمن بن محمد العويس، أهم نتائج التقرير السنوي عن عام 2023، والتي كشفت عن محافظة المصرف على مركزه المالي القوي، بفضل تبنيه لإستراتيجية تتميز بالمرونة والتكيف لمواجهة تحديات الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونسب التضخم، فضلاً عن المنافسة المصرفية المتزايدة، لافتاً إلى أن هذا النجاح المتنامي يؤكد فاعلية السياسات التي ينتهجها المصرف والتي أثمرت عن تحقيق أداء مالي قوي ونمو مستمر عامًا تلو آخر.

وأضاف أن الإنجازات المستمرة للمصرف، تتوج جهوده في تجسيد رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، ودعم الأجندة الوطنية والأهداف الإستراتيجية للدولة، في سبيل بناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار وإدارة المخاطر، وهو ما يشكل دافعاً قوياً نحو الاستمرار في المساهمة بتأسيس اقتصاد رقمي قوي، والتوسع في الخدمات الرقمية وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة، لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو القطاع المصرفي، وتحقيق الخطط الاستشرافية والطموحة لدولة الإمارات، لتصبح رائدة في القطاع المالي، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم.

وأوضح أن البيانات المالية المدققة لعام 2023 تظهر تحقيق المصرف لأرباح صافية بلغت 851.5 مليون درهم وبزيادة نسبتها 31%، مقارنة بـ 650.9 مليون درهم في عام 2022، لافتاً إلى أن صافي الأرباح التشغيلية شهدت ارتفاعاً بنسبة 29% لتصل إلى 1.3 مليار درهم، مقارنة بـ 1.0 مليار درهم عن العام السابق.