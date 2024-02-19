أسعار بناء أحواض سباحة في دبي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت» العقاري أسعار بناء أحواض السباحة في دبي، التي تتحدد بناءً على مجموعة من العوامل الرئيسة، وعلى رأسها المساحة والموقع، سواء كان داخل المنزل أو خارجه.

وأفاد التقرير، بأن كلفة بناء بركة سباحة صغيرة الحجم تراوح بين 60 ألفاً و80 ألف درهم، أما بالنسبة للبرك الأكبر حجماً، فقد يراوح متوسط سعر بنائها بين 130 ألفاً و300 ألف درهم وأكثر.

وذكر التقرير، أن عملية البناء تستغرق مدة تراوح بين 15 يوماً وشهر. ويجب الأخذ في الحسبان أن البركة ستحتاج إلى جهاز تبريد في فصل الصيف، ما يزيد على السعر الإجمالي نحو 15 ألفاً أو 20 ألف درهم، على حسب حجم البركة.