بلدية دبي تستعرض برامجها وخدماتها الرقمية المتكاملة خلال "جلفود" 2024

تستعرض بلدية دبي في معرض الخليج للأغذية "جلفود" 2024، أحد أكبر المعارض في مجال الأغذية والمشروبات، الذي يستضيف أكثر من 5500 جهة عارضة من أصحاب الاختصاص من جميع أنحاء العالم، برامجها وخدماتها الرقمية المتكاملة التي تُقدمها لتعزيز قطاع الأغذية في إمارة دبي، وذلك في الفترة من 19 إلى 23 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أهمية مشاركة البلدية في معرض "جلفود" لكونه منصة سنوية تجمع أبرز منتجي الأغذية والمشروبات ومورّديها حول العالم، لتبادل الخبرات والتعرف على الاتجاهات العالمية والمستقبلية، وأحدث مستجدات صناعة، وإنتاج، وتداول، الأغذية والمشروبات.

وأشار الهاجري، إلى أن المعرض يمثل فرصةً مثالية لإبراز جهود بلدية دبي في بناء منظومة غذائية مستدامة في الإمارة مع توفير الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية، بما يسهم في جعل إمارة دبي أكثر جَودةً للحياة كلّ يوم، وتدعم كذلك تحقيق مستهدفات "استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة".

ولفت الهاجري إلى أبرز الجهود في مجال ضمان سلامة وجَودة الأغذية، والخدمات الرقمية لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والتسجيل للمنتجات والشحنات الغذائية، التي تعزز من توفر سلاسل إمداد غذائية مرنة مستدامة ، إضافةً إلى إجراءات تمكين المنشآت الغذائية وتجّار ومورّدي المواد الغذائية من التعرف على أحدث معايير السلامة والمواصفات الغذائية والاستدامة البيئية وضمان تطبيقها.

ويُعدّ برنامج دبي للتميز في الأنظمة الغذائية الذي تستعرضه بلدية دبي خلال "جلفود"، أحدث البرامج التي تتبنى معايير متكاملة لتكريم المنشآت الغذائية المتميزة في تطبيق معايير سلامة الغذاء، والتغذية، والاستدامة البيئية، والمسؤولية المجتمعية، إضافةً إلى الرقمنة والابتكار.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ريادة إمارة دبي كمركز تجاري عالمي، وتحفيز المنشآت الغذائية على التميّز والحفاظ على منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء وتعزيز عناصر جَودة الحياة.

كما يستهدف المنشآت الغذائية في إمارة دبي التي تندرج تحت تصنيف مطعم وتحضير الوجبات الخفيفة وتشمل؛ المطاعم المحلية، ومنشآت تحضير الوجبات الخفيفة (كافتيريا) في الفنادق والأماكن العامة.

كما تستعرض بلدية دبي الخدمات التي تُقدمها لمتعامليها من تجّار ومورّدي الأغذية، حيث توفر لهم نظام (IRS) لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتسجيل المنتجات الغذائية، إضافةً إلى التوعية برحلة المتعامل والمتطلبات اللازمة والإجراءات والمعاملات المتعلقة بالشحنات الغذائية، فضلاً عن تعزيز الممارسات التي تقلّل من فقد وهدر الأغذية ضمن السلسلة الغذائية في الإمارة.

وتشمل رحلة المتعامل في نظام (IRS)، الحصول على الرخصة التجارية من جهة الترخيص، وتسجيل الشركة على موقع البلدية والحصول على خدمات الاستيراد والتصدير، إضافةً إلى تسجيل المنتجات الغذائية وتقييمها، وتقديم طلب الاستيراد على نظام الاستيراد والتصدير، وطلب وصول الشحنة إلى ميناء الدخول، ونقلها إلى مكتب رقابة المنافذ للتفتيش والإفراج عنها. كما تشمل استلام الموظف الشحنة والتفتيش عليها، ثم الإفراج عنها من الميناء، ثم وصول الشحنة إلى مستودع المستورد، وجمع العينات والفحص المخبري للمنتج، وأخيراً وصول المنتج إلى السوق المحلي.