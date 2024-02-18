«غلفود 2024» ينطلق في دبي غداً بحضور 150 ألف مشارك من 190 دولة

تنطلق غداً الاثنين 19 فبراير، في مركز دبي التجاري العالمي، الدورة الأكبر على الإطلاق من «معرض غلفود»، والتي ترحب بأكثر من 150 ألف مشارك من 190 دولة، مع ما يقدر بحجم صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أميركي، وأجنحة تمتد على 24 قاعة تضم منتجات متطورة وحلولاً من أكثر من 5500 عارض، وفعاليات تفاعلية من بينها «توب تيبل» و«دبي للمأكولات العالمية»، والتي ستجمع أكثر من 100 طاه عالمي، من بينهم 25 من الحاصلين على «نجمة ميشلان»، مع سقف توقعات مرتفع لنسخة العام الجاري من أكبر حدث سنوي لقطاع الأغذية والمشروبات في العالم. كما سيتم طرح العديد من الرؤى من قبل أبرز واضعي السياسات وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم على هامش «مؤتمر غلفود إنسباير».

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، إن «معرض (غلفود) أكبر حدث لقطاع الأغذية والمشروبات في العالم، سيكون المكان الوحيد للتعرف على كيفية استجابة مجتمع الأغذية العالمي، من قادة الصناعة وصانعي السياسات إلى المبتكرين والطهاة إلى المتغيرات المحيطة. نحن نتطلع إلى الترحيب بعالم المأكولات والمشروبات في الوقت الذي نلهم فيه اقتصاد الغذاء المستقبلي حول العالم».

ويتطلع قطاع الأغذية والمشروبات، مع اقتراب الذكرى السنوية الـ30 لانطلاق «غلفود» في عام 2025، أكثر من أي وقتٍ مضى إلى مستقبل متعدد الجوانب يتميز بمزيد من الرقمنة والابتكار التكنولوجي، لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، ومزيد من الأنظمة الغذائية الدائرية، للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، والتركيز المتزايد على السلامة والأمن والشفافية في سلسلة التوريد.

ويشارك في «مؤتمر غلفود إنسباير» أكثر من 200 شخصية بارزة من قادة قطاع الأغذية والمشروبات العالمي ورواد الأعمال، وصنّاع السياسات وخبراء استشراف المستقبل والطهاة. وتتميز دورة العام 2024 من المؤتمر، بمشاركة أكثر من 60 من خبراء استشراف مستقبل قطاع الأغذية العالميين، لتقديم مجموعة غنية من الرؤى القيّمة حول التوجهات التكنولوجية (مثل الذكاء الاصطناعي الشخصي) والثقافية والديمغرافية، فضلاً عن التوجهات المتعلقة بنمط الحياة والنكهات التي ترسم ملامح مستقبل عالم الأغذية.

ويسلط «غلفود إنسباير» الضوء على مستقبل أنظمة الغذاء، بما في ذلك سبل تكيف القطاع مع التوجهات الاستهلاكية وأنماط الحياة الناشئة، والعلوم المتطورة بما فيها دور الذكاء الاصطناعي التوليدي وتكنولوجيا «بلوك تشين» في تحسين الأمن الغذائي وتطوير الأغذية الجديدة، ومزايا الرقمنة في مجال البحث والتطوير واختبار الأغذية وتركيبها، وتقنيات الجينوم الجديدة والحلول الحيوية، واعتماد أفضل الممارسات في الزراعة.

بدورها، تحتفي «جوائز غلفود للابتكار» بالتميز في تطوير المنتجات الجديدة، وتسلط الضوء على أحدث المنتجات التي تم إطلاقها خلال العام الماضي. وتستقبل الفعالية ما يزيد عن 800 مشاركة ضمن 10 فئات، مع إضافة فئتين جديدتين عن «أفضل منتج جاهز للأكل» و«أفضل المأكولات التراثية».