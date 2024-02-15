«دبي الرقمية» تحصل على شهادة «بيئة العمل المتميزة»

حازت «هيئة دبي الرقمية» على شهادة «بيئة العمل المتميزة» من الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل (Great Place to Work)، تقديراً لما حققته من إنجاز في مجال تطوير بيئة العمل وفق أعلى المعايير العالمية، وبما ينسجم مع أهدافها بتحقيق السعادة الوظيفية، وتناغم بيئة العمل، بهدف تحفيز وتعزيز الإنتاجية والإبداع والكفاءة وروح الفريق الواحد.



معايير الشهادة

واجتازت «دبي الرقمية» كافة معايير الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل، وفي مقدمتها قناعة الموظفين وشعورهم بالفخر بأنفسهم بأنهم يؤدون من خلال وظائفهم في الهيئة عملاً ذا أهمية عالية، ويحقق قيمة استراتيجية كبيرة.

وتعدّ هذه الشهادة بمثابة اعتماد للممارسات التي تطبقها الهيئة لضمان جودة بيئة عملها، والتناغم الوظيفي والعمل وفق رؤية واحدة على اختلاف المواقع والأدوار، حيث تضم «دبي الرقمية» تحت مظلتها ثلاث جهات حكومية هي: مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومؤسسة حكومة دبي الرقمية.



بيئة عمل سعيدة

وقال المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية، طارق الجناحي: «وفرت حكومة دبي جميع المقومات التي تمكن مؤسساتها من تحقيق أداء عال في شتى المجالات، ومنها توفير بيئة عمل متناغمة وسعيدة».

وأضاف أن «جودة الحياة بشكل عام، وجودة بيئة العمل بشكل خاص، هو نهج معتمد في (دبي الرقمية) يقوم على معادلة السعادة المتكاملة التي تتألف أطرافها من الموظفين والمتعاملين وجميع أفراد المجتمع، حيث يسيرون جنباً إلى جنب وفق رؤية متكاملة تنسجم مع حقيقة أن دبي نفسها تمثل البيئة الأكثر جاذبية والأفضل للعيش والعمل على السواء».



وأكد الجناحي أن «هذا الاعتماد الدولي هو انعكاس لروح الفريق الواحد التي يجسدها موظفو الهيئة ومستوى مهنيتهم وولائهم المؤسسي، وثقتهم بالقيمة المضافة العالية التي يحققونها بانتهائهم لـ(دبي الرقمية)، وذلك ما عبّروا عنه من خلال الاستبيانات العديدة، ومنها استبيان الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل»، لافتاً إلى أن هذه الدراسة تعكس قيم التفاني والإخلاص والتنافس الإيجابي لخدمة استراتيجية الهيئة التي تنسجم مع الأهداف العليا لدبي ولدولتنا الحبيبة.



وتابع: «بالنسبة لـ(دبي الرقمية) فإن وجود بيئة عمل متميزة يعني تناغماً وظيفياً مرتفعاً، وهذا يؤدي بدوره إلى خدمات متميزة، وبالتالي إلى مستوى عال من السعادة للشركاء والمتعاملين على السواء».

من جهته، قال المدير العام لشركة «Great Place to Work» الشرق الأوسط في دولة الإمارات، إبراهيم مغربل: «يسعدنا أن نهنئ هيئة دبي الرقمية لحصولها على شهادة بيئة العمل المميزة الشرق الأوسط. لقد قال موظفوهم كلمتهم، مؤكدين أن بيئة العمل التي يعملون بها متميزة، وأنهم يفتخرون بمساهمتهم في تحقيق أهداف الهيئة وخدمة مجتمعهم من خلال دبي الرقمية.»



مبدأ «الثقة»

وبهذا الإنجاز، تنضم «دبي الرقمية» إلى قائمة مؤسسات عالمية مرموقة من شتى أنحاء العالم، حصلت على جائزة بيئة العمل المتميزة، ومنها شركات كبرى في قائمة «فوربس».

وتعمل الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل على تقييم المؤسسات وفق مبدأ «الثقة»، إذ درجت على امتداد 30 عاماً على تطبيق هذا المبدأ، وذلك بقياس مدى ثقة الموظفين بالمؤسسة التي يعملون فيها، ومدى إيمانهم بالأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها. وفي هذا السياق تنفذ الهيئة مسحاً يسمى «مسح مؤشر الثقة».