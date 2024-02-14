34.6 مليون درهم صافي أرباح «العين الأهلية للتأمين» في 2023

حققت شركة العين الأهلية للتأمين، صافي أرباح بقيمة 34.6 مليون درهم خلال عام 2023، فيما وصلت الإيرادات إلى 2.5 مليار درهم مقابل 2.4 مليار درهم سجلتها في عام 2022.

وأفادت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، بأنها زادت حقوق المساهمين إلى 1.33 مليار درهم العام الماضي، مقابل 1.31 مليار درهم في عام 2022.

وارتفعت أقساط التأمين لدى الشركة إلى 1.4 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.1 مليار درهم في عام 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين، محمد جوعان راشد البادي الظاهري: "رغم الظروف الراهنة، وما يسجله قطاع التأمين من تحديات مختلفة إقليمياً وعالمياً، فقد حققت (العين الأهلية للتأمين) أداءاً إيجابياً، ونأمل أن نسجل خلال العام 2024 أداءً أفضل، خصوصا مع توجه الشركة لعقد مزيد من شراكات التعاون مع مؤسسات وشركات محلية رائدة".

بدوره، قال المدير العام للشركة، محمد مظهر حمادة: "نحرص في شركة العين للتأمين على مواصلة مسيرة النمو، لاسيما مع ارتفاع الإيرادات وحقوق المساهمين، وتسجيل صافي أرباح جيدة في العام 2023، على أمل تحقيق مزيد من النمو في العام 2024".

وأضاف حمادة: "نركز على تلبية متطلبات عملائنا، وتحقيق أفضل الأداء بما يمكن شركتنا من النمو وتوسع أعمالنا في السوق خلال العام الجاري".