الإمارات تدخل صناعة بطاريات السيارات الكهربائية عالمياً

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي ـ «مجموعة كيزاد»، وشركة «تايتان ليثيوم»، ومقرها دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً، لإنشاء مصنع متطور لمعالجة الليثيوم في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة).

ومن المقرر بحسب الخطة، أن يتم تطوير مصنع «تايتان ليثيوم» على ثلاث مراحل باستثمارات تبلغ خمسة مليارات درهم، وسينتج المصنع مادتي «كربونات الليثيوم» و«هيدروكسيد الليثيوم» المستخدمتين في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتوريدهما إلى مصانع البطاريات وقطع غيار السيارات الكهربائية حول العالم.

وسيمثل هذا المصنع، المقرر إنشاؤه على مساحة 290 ألف متر مربع، قفزة هائلة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كقوة رئيسة في سوق معالجة الليثيوم على مستوى العالم، كما سيرسخ المصنع موقع «مجموعة موانئ أبوظبي»، كحلقة مهمة في صناعة السيارات العالمية، من خلال دورها كمزود استراتيجي للحلول اللوجستية الشاملة على امتداد سلسلة التوريد من المصنع إلى المستخدم النهائي.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن المصنع سيستورد سنوياً، بعد إنشائه، نحو 150 ألف طن من خام الليثيوم من مناجم الليثيوم في زيمبابوي عبر «ميناء خليفة» المجاور لموقع المصنع في «كيزاد»، ليبرز هذا التكامل قدرات «موانئ أبوظبي» الاستثنائية، والمنظومة المتكاملة التي نجحت المجموعة في تطويرها في إمارة أبوظبي، حيث تتضافر وتتكامل جهود وقدرات قطاعات المجموعة الخمسة لخدمة مشروع واحد عملاق يتم تطويره في أحد القطاعات.

تنمية مستدامة

وقال الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – «مجموعة كيزاد»، محمد الخضر الأحمد: «يتماشى إنشاء مصنع معالجة الليثيوم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وأهدافها المتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ويتماشى كذلك مع أهداف (مجموعة كيزاد) نحو تحقيق التنمية المستدامة، وهو امتداد لمبادئ التعاون والتآزر التي تم إرساؤها خلال قمة المناخ (COP28) في دولة الإمارات، وخطوة مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة».

وأضاف: «نتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي قائم على اقتصاد مستدام».

مركز عالمي

من جانبه، قال مؤسس ورئيس شركة تايتان لصناعات الليثيوم، فايبهاف جاين: «تمثل منشأتنا في (كيزاد) خطوة نحو مستقبل مستدام للعالم، إضافة إلى كونها استثماراً واعداً للشركة، ومحطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي».

وأضاف: «يُعتبر الليثيوم مستقبل الطاقة، ونسعى من خلال هذا المشروع إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات، وتحديداً إمارة أبوظبي، كمركز إقليمي وعالمي لصناعة معالجة الليثيوم».

دور الليثيوم

ومع تنامي التوجه العالمي نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، يبرز الدور الحيوي الذي يلعبه الليثيوم كعنصر رئيس في توليد الطاقة المتجددة، وهنا تكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لصناعة معالجة الليثيوم، إضافة إلى أهميته في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير العديد من فرص العمل.

وسيعتمد المصنع المقترح في عملياته التشغيلية على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المستدامة، وذلك لضمان أعلى مستوى من المسؤولية البيئية، والمساهمة في تطوير صناعة السيارات الكهربائية العالمية.

ويُعتبر الليثيوم المعالج أحد المكونات الرئيسة بالغة الأهمية لتصنيع حزم البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، والذي يعد من القطاعات سريعة النمو في مسيرة التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.

يذكر أن دولة الإمارات في إطار التزامها بتحقيق هدف خفض الانبعاثات إلى الصفر، أعلنت عن خطة طموحة تستهدف زيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات المبيعة بحلول عام 2050، ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على المواد المستخدمة في تصنيع البطاريات في الدولة.

• المصنع قفزة هائلة نحو تعزيز مكانة الإمارات كقوة رئيسة في سوق معالجة الليثيوم عالمياً.