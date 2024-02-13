"مجموعة أسياد" شريك استراتيجي لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2024

شاركت مجموعة أسياد، المزود العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عُمان، كشريك استراتيجي لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2024، والذي أقيم في دبي يومي 12 و 13 فبراير، وحضره أكثر من 8000 من التنفيذيين، وصُنّاع القرار الرئيسيين من قطاعات النفط والغاز والطاقة والمواد الكيميائية والبنية الأساسية من مختلف دول العالم، باعتباره أهم منصة في المنطقة للتعرف على الخدمات اللوجستية للمشاريع قيد الإنشاء.

واستعرضت مجموعة أسياد خلال المؤتمر والمعرض قدراتها اللوجستية المتكاملة، وقطاعاتها المختلفة ممثلة بأسياد للنقل البحري، وموانئ أسياد، وميناء الدقم، وأسياد للوجستيات، وعُمان والاتحاد للقطارات، والتي تدعمها استراتيجيًا المناطق الحرة التابعة للمجموعة. ولا يسلط هذا النهج الشامل الضوء على دور المجموعة المهم في دعم وخدمة المشاريع الكبرى فحسب، بل يعزز مكانة سلطنة عمان أيضاً كمركز لوجستي رئيسي في المنطقة.

وتعليقًا على مشاركة مجموعة أسياد في المؤتمر والمعرض، قال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لموانئ أسياد: "في إطار مساعينا للتكامل التجاري كمجموعة، نحرص على إطلاع الشركاء الإقليميين والعالميين على مجموعة خدماتنا المتكاملة".

وأضاف: "نسعى، ضمن أهدافنا التجارية الطموحة، إلى التوسع في الأسواق العالمية لفهم احتياجات العملاء وتعزيز مكانة سلطنة عمان ومجموعة أسياد كمركز لوجستي مثالي يدعم سلسلة التوريد العالمية".

ويعتبر مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2024 منتدى محوري لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتحديات التي تواجه قطاع البضائع السائبة والخدمات اللوجستية للمشاريع الضخمة، بما في ذلك الاستدامة والحياد الكربوني في عمليات الشحن ومناولة شحنات المشاريع.

وسلطت مجموعة أسياد الضوء على دورها الرائد في هذه المجالات الحيوية. وتعكس هذا المشاركة التزام المجموعة بتوجيه القطاع نحو نماذج أكثر استدامة وفعالية، تجسيداً لالتزامها بدمج الابتكار مع الاستدامة في مجالات النقل البحري والعمليات اللوجستية.

وأضاف العبري: "ساعدنا هذا المؤتمر في تعزيز علاقاتنا مع نظرائنا، وقادة الصناعات وتمهيد الطريق لمبادرات تعاونية مستقبلية ستعزز بشكل كبير أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان والمنطقة على نطاق واسع".

وقد أتيحت الفرصة لمجموعة أسياد خلال المؤتمر والمعرض للتباحث والتشاور حول الشراكات المستقبلية مع مجموعة من مالكي المشاريع، والمصنيعين ووكلاء شحن المشاريع العالمية. الأمر الذي يُسهِم في تعزيز مستقبل صناعة النقل البحري، مما يُمكِّن أسياد من الوفاء بمتطلبات القطاع المتغيرة والاستجابة لها.

وتأتي الشراكة الاستراتيجية مع مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2024، ضمن أهداف مجموعة أسياد في إبراز دورها الريادي في قطاع الخدمات اللوجستية، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة في عمليات مناولة شحنات المشاريع، حيث سعت المجموعة إلى ترسيخ مكانتها كمحفّز للنمو الاقتصادي ورائدة في التحول نحو حلول لوجستية مستدامة.