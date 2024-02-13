«دبي للاستثمار» تُطلق «جرين ران 2024» الأحد المقبل

أعلنت شركة دبي للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق السباق الأخضر «جرين ران 2024»، الحدث السنوي البارز في نسخته الثالثة، والتي ستقام الأحد المقبل الموافق 18 فبراير في مجمع دبي للاستثمار، مشيرة إلى أن السباق سينطلق من الدوار قرب مبنى المقر الرئيس للشركة دبي في المجمع.

وذكرت الشركة في بيان، أن السباق المتاح لجميع الفئات العمرية، يمتد على مسافة ثلاثة كيلومترات للجري أو المشي، وخمسة كيلومترات لمنافسات الركض المخصصة للمحترفين، لافتة إلى أنه تم فتح باب التسجيل لكل الراغبين بالمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني: (www.greenrun.ae).

وقال المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي ورئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار وشركة مشاريع، محمد سعيد الرقباني،:«يُشكل سباق دبي للاستثمار الأخضر دلالة واضحة على التزامنا الراسخ بالممارسات المستدامة والتشجيع على اعتماد أسلوب حياة أكثر صحة».

وأضاف: «نجحنا في تعزيز مكانة وأهمية السباق الأخضر، وإدراجه كفعالية رياضية جديدة ضمن الأجندة الرياضية النابضة بالحياة في دبي، ما يؤكد على إصرارنا وجهودنا لتعزيز القائمة المتنامية التي تعتمدها المدينة وتشمل مجموعة من المبادرات المجتمعية والمبادرات الواعية تجاه البيئة».

ويُخصص السباق الأخضر مسافة ثلاثة كيلومترات للمشي أو الركض، للمشاركين من جميع مستويات اللياقة البدنية، حيث يمكنهم المشاركة بوسائل مختلفة عن طريق الجري أو المشي أو استخدام المُعَدَّات والأجهزة المُساعدة على الحركة والتنقل. في المقابل، فإن الجري أو الركض على مسافة خمسة كيلومترات يُعتبر سباق رسمي وفق وقتٍ محدد، وسيتم تقديم جوائز نقدية للفائزين في فئات البالغين والشباب المؤهلين.

وإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم ومكافأة الشركات والمؤسسات الذين يرفعون أفضل رسالة خضراء ملائمة للبيئة خلال مجريات السباق.

من جهتها، قالت مدير الفعاليات لدى «FittGROUP»، روث ديكنسون: «بات سباق دبي للاستثمار الأخضر أكثر من مجرد سباق، بل أصبح مبادرة مجتمعية تهدفإلى زيادة مستوى الوعي وتوفير الدعم وتعزيز الخيارات الصديقة للبيئة التي نعتمدها في حياتنا اليومية».

وأضافت: «من خلال تبني السباق ممارسات ذكية بما في ذلك استخدام مواد إعلامية لاورقية، والتسجيل أيضاً بطريقة غير ورقية، فضلاً عن استخدام لوحات رقمية في اللافتات الإرشادية وأقواس انطلاق ونهاية السباق، نؤكد بذلك التزامنا بتقليل بصمتنا البيئية».

ويختتم «جرين ران»، عند قرية السباق الأخضر، التي تقع في مجمع دبي للاستثمار (رقم 1)، خلف المقر الرئيس لشركة دبي للاستثمار.

وصُممت قرية السباق الأخضر بأسلوب المناطق والمساحات الذكية، وتضم أنشطة ترفيهية وصديقة للبيئة ملائمة لكافة أفراد العائلة والفئات العمرية.