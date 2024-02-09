البنوك الكبيرة في الدولة تتيح التحويلات المالية المحلية برقم الهاتف

توفر البنوك الكبيرة في دولة الإمارات خدمة التحويلات المالية المحلية، باستخدام رقم الهاتف المسجل لديها دون الحاجة إلى رقم الحساب أو رقم الـ«آيبان»، وذلك عن طريق تطبيق منصة «آني» للمعاملات الرقمية التابعة لشركة الاتحاد للمدفوعات التي يمتلكها المصرف المركزي.

وذكر مصدر مصرفي، فضل عدم نشر اسمه، أن البنوك الكبيرة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من العملاء في الدولة، توفر الخدمة مكتملة حالياً، حيث يمكن للعملاء تحويل الأموال واستقبالها بسهولة وبشكل فوري وآمن على مدار الساعة، مشيراً إلى أن هناك مرحلة قريبة لضم بقية البنوك، والتي ستدخل الخدمة تدريجياً على مدار العام الجاري.

وقال المصدر، إنه باكتمال انضمام البنوك كافة، سيتم تقليل الاعتماد جداً على الحوالات البنكية، وكذلك التحويلات عبر التطبيقات الذكية التي تشترط إدخال تفاصيل حساب العميل، كما سيقلل ذلك الاعتماد على النقد (الكاش)، إذ تتم التحويلات مباشرة بين الحسابات في وقت قياسي.

وأوضح أن التحويلات المالية خلال السنوات الماضية اعتمدت على تطبيقات البنوك على الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية وتشترط إدخال رقم الـ«آيبان» مع تفاصيل أخرى، أما الآن ومع تحول البنوك نحو منصة «آني» يصبح رقم هاتف المستفيد هو المطلوب فقط لإنجاز التحويل أو استقباله.

وأضاف المصدر أن هناك حاجة إلى مزيد من التعريف بخدمات المنصة، حيث لا يتعامل معها كثير من العملاء في الوقت الحالي لعدم معرفتهم بمزاياها، لذا يتوقع أن يتم عمل حملات توعية وتثقيف خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل تعاون شركة الاتحاد للمدفوعات مع عدد من الجهات المختلفة ذات الصلة.

وأشار إلى أن التحويل عبر منصة «آني» محلي حالياً، لكن سيكون هناك تطوير للمنصة بحيث يتم استخدامها في الخصم المباشر والشيكات وكذلك التحويل الخارجي، مبيناً أن كل ما هو مطلوب من العميل تحميل التطبيق الخاص بالمنصة وإدخال رقم الهاتف المسجل بالبنك والرقم المطلوب التحويل إليه، ثم اتباع خطوات بسيطة لإتمام الدفع أو الاستلام.

قفزة نوعية

أطلقت شركة الاتحاد للمدفوعات منصة «آني» للدفع الفوري خلال أكتوبر من العام الماضي، بهدف إحداث قفزة نوعية في المدفوعات الرقمية تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون مركزاً عالمياً للدفع الرقمي.

. بقية البنوك ستوفر الخدمة تدريجياً على مدار العام الجاري.