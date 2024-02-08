«تبريد» تحافظ على مكانتها ملاذاً آمناً للمستثمرين

أكدت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، محافظتها على مكانتها كملاذ آمن للمستثمرين، حسب التصنيفات الائتمانية القويّة من وكالتي «فيتش» و«موديز».

وحافظت «تبريد» المتخصصة في تطوير وتوريد خدمات تبريد المناطق، على تصنيفها في «درجة الاستثمار» من قبل وكالتي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني؛ إذ حافظت على تصنيف «Baa3» في تقرير وكالة «موديز» المنشور بتاريخ 21 ديسمبر 2023، وتصنيف «BBB» في افصاح وكالة «فيتش» الصادر بتاريخ 29 يناير 2024.



وقال المدير المالي التنفيذي لشركة «تبريد»، عادل الواحدي: «تؤكد تصنيفات (موديز) و(فيتش) على مرونة (تبريد) في مواجهة أوضاع الأسواق المضطربة. فعلى مدى 25 عاماً، رسّخنا مكانتنا الرائدة في قطاع المرافق الحيوية؛ حيث نمت محفظتنا وتوسعت بصورة فاقت كل التقديرات».

وأضاف: «تحظى تجربة (تبريد) وخبرتها وإنجازاتها المبتكرة في مجال تبريد المناطق بسمعة عالمية، كما يستفيد مستثمرونا على الدوام من نهجنا الحذر والمدروس في تحقيق النموّ، وذلك عبر تحقيق عائدات جيدة تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة عاماً بعد عام».

وتابع الواحدي: «يُعتبر الاستقرار من السمات الرئيسية لدينا في (تبريد)، وبينما تعزز توقعات التدفقات النقدية القوية مكانتنا المرموقة باعتبارنا مستثمرين مسؤولين، فإننا نحرص على تقييم كلّ فرصة بحسب مزاياها ومخاطرها، ولا نتردد أبداً في اتخاذ القرارات المناسبة لحماية مستثمرينا».

وقال: «شكّل التوسع على المستوى الدولي جزءاً مهماً من استراتيجية (تبريد) طويلة الأمد؛ فعملياتنا التشغيلية الحالية تغطي ستة بلدان على الصعيدين المحلي والعالمي، ولدينا خطط لتوسيع محفظتنا الاستثمارية عبر دخول مناطق جديدة في الوقت المناسب والظروف الملائمة. وفي ظلّ الطلب المتزايد على التبريد المستدام في بعض البلدان، تترسخ مكانة (تبريد)، كونها الشريك المفضل والأنسب في مجال تبريد المناطق، حيث تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج الشركة، كما تعتبر تصنيفاتنا القوية حسب (موديز) و(فيتش) دليلاً إضافياً على سلامة نهجنا لتحقيق النمو المستدام».

يذكر أن «موديز» و«فيتش» من أهمّ وكالات التصنيف الائتماني المرموقة في العالم، والتي يلجأ إليها المستثمرون العالميون لتحديد المؤسسات الأكثر احتمالاً لتحقيق عائدات مالية جيدة، مع انخفاض احتمالية التخلف عن السداد.

وتوفر التقارير التي تنشرها «موديز» و«فيتش» تحليلات واضحة وغير متحيزة حول الأوضاع المالية للشركات وتوقعاتها المستقبلية، وأشارت كلتا الوكالتين إلى مكانة «تبريد» القوية واستقرارها في السوق، وإلى توقعات التدفقات النقدية العالية فيها،(بفضل عقودها طويلة الأجل والتي تصل مدتها إلى 25 عاماً)، إلى جانب سيولتها النقدية القوية.

