«مطارات أبوظبي» تعيّن إيلينا سورليني عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً

أعلنت «مطارات أبوظبي»، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات التجارية الخمس في إمارة أبوظبي، عن تعيين إيلينا سورليني عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة.

وأفادت «مطارات أبوظبي» بأن سورليني تنتقل إلى هذا الدور بشكل دائم، بعد أن عملت بصفة مؤقتة منذ يونيو 2023.

ومنذ انضمامها إلى «مطارات أبوظبي»، أشرفت سورليني على الافتتاح الناجح لمبنى المسافرين (A) الجديد بمطار أبوظبي الدولي، والذي يعد من بين أكبر مباني المطارات في العالم، ويتمتع بالقدرة على استضافة 45 مليون مسافر سنوياً، واستيعاب 79 طائرة في أي وقت، ما يعزز إسهام قطاع الطيران في اقتصاد أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة «مطارات أبوظبي»: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسعدنا أن نرحب بإيلينا سورليني في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ(مطارات أبوظبي). وبفضل سجلها الحافل بالنجاح في قطاع الطيران، لدينا ثقة كاملة في قدرتها على قيادة المؤسسة خلال المرحلة التالية من النمو، وهو ما يؤكده التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية ومركز رائد للطيران. وأتمنى لها كل التوفيق في دورها الجديد».

من جانبها، قالت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، إيلينا سورليني: «يشرفني أن أتولى رسمياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ(مطارات أبوظبي). وبهذه المناسبة، أجدد التزامي بدعم وتعزيز النمو لقطاعي السياحة والتجارة في أبوظبي، خصوصاً بعد افتتاح مبنى المسافرين A».

وأضافت: «تتمتع أبوظبي بالكثير من الإمكانات، إضافة إلى كونها مركزاً رائداً للتميّز والابتكار، كما أن مطاراتنا بمثابة البوابة الحقيقية إلى أرض غنية بالتراث الثقافي والفرص التجارية الواعدة، وأنا أتطلع للإسهام في ترسيخ مكانة مطار أبوظبي الدولي كأحد أفضل المطارات في العالم، والذي يلبي أعلى معايير الجودة لمسافرينا».