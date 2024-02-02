إسبانيا: قيادة الإمارات لاجتماع «التجارة العالمية» حاسمة للتوافق حول قضايا جوهرية

أكّدت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، شيانا منديز، أن قيادة دولة الإمارات للاجتماع الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، ستكون حاسمة لأعضاء المنظمة، للوصول إلى توافق بشأن قضايا جوهرية، مثل التغييرات التي بدأت في الاجتماع الوزاري السابق، مشيرة إلى موضوعات حاسمة أخرى، مثل إصلاحات منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الجديدة، وإصلاحات الزراعة.

وقالت في تصريحات لـ«وام»: «تتطلع إسبانيا لأن تتناول الدورة الحالية للاجتماعات الوزارية، التحديات المقبلة لتراجع العولمة وتأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية».

في سياق آخر، أكّد وزير دولة لترويج التجارة والتحوّل الرقمي وتنظيم الشركات في أيرلندا، دارا كاليري، أن دولة الإمارات هي سوق رئيسة لنمو الشركات الأيرلندية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كاليري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام): «إنه في زيارة للدولة تستمر أربعة أيام ضمن بعثة تجارية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسليط الضوء على الإمكانات التي تتميز بها أيرلندا، بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال الابتكار والتجارة العالمية». وأضاف: «الزيارة خطوة مهمة للغاية لترسيخ العلاقات بين الدولتين، حيث نسعى من خلالها إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون، لاسيما في قطاعات مثل: التكنولوجيا الطبية، والتكنولوجيا المالية، والطيران». وذكر أنه تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين غرف دبي والوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار (إنتربرايز أيرلندا)، بهدف استكشاف مزيد من الفرص، لاسيما في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والمسؤولية البيئية والمجتمعية، والحوكمة، والتقنيات النظيفة.

وقال إن «الشراكة مع (غرف دبي) تهدف إلى مواصلة تعزيز روابط أيرلندا الاستثمارية والتجارية والاقتصادية في دبي، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي من شأنها تسهيل مهمة الشركات الأيرلندية سريعة النمو الهادفة إلى التوسع في المنطقة». وتابع كاليري: «نهدف من خلال شراكتنا مع (غرف دبي) إلى تزويد الشركات الأيرلندية بمنصّة عالمية تتيح لها مواصلة التطوّر، إضافة إلى تعزيز الدور الرائد الذي تؤديه دولة الإمارات وأيرلندا لدفع عجلة التقدم والنمو».