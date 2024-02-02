«دبي للطاقة» تسجّل أعلى مستويات التداول والتسليم منذ 2018

حققت بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، نمواً استثنائياً في أحجام التداول والتسليم الفعلي لعام 2023، معزّزة دور عقد عُمان الآجل ، وأهميته كمؤشر سعري للنفط الخام في الأسواق الآسيوية وثالث أهم معيار لأسعار النفط الخام في العالم.

وشهدت بورصة دبي للطاقة في عام 2023 ارتفاعاً في كل من: أحجام التداول لشهر التسليم ليصل إلى 800 مليون برميل، مقارنة بـ752 مليون برميل في عام 2022، وأحجام التسليم الفعلي التي وصلت إلى 210 ملايين برميل، مقارنة بـ181 مليون برميل في عام 2022، محققة بذلك أعلى مستوى منذ عام 2018 على جميع الصعد.

وأفادت البورصة في بيان لها، بأن الأداء المتميز خلال الأعوام الأخيرة أدى إلى تعزيز مكانتها عالمياً، حيث يسهم العقد الآجل لخام عُمان بتسعير أكثر من 36% من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر إلى الأسواق الآسيوية، مقارنة بنسبة 8% في عام 2007.

وقال المدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد السلامي: «كان 2023 عاماً حافلاً بالمتغيّرات الإيجابية والإنجازات البارزة في الأداء العام للبورصة والشراكات الاستراتيجية، التي ستسمح لنا باستكمال تطوير خدماتنا».

وأضاف: «تعكس هذه الأرقام قيمة بورصة دبي للطاقة وأهمية العقد الآجل لخام عُمان في استكشاف أسعار النفط في المنطقة، وفي تقديم فرص التحوط للمتعاملين. ومع بداية العام الجديد، فنحن متمسكون بالحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، على الرغم من التغيّرات المستمرة في مجال الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ونتطلع إلى مواصلة تحديد معايير جديدة للتميز، وتوفير أفضل الحلول للمتعاملين معنا».

وبحسب البيان، تشمل الإنجازات البارزة لبورصة دبي للطاقة في عام 2023 خطوات مهمة، مثل تحقيق تسليم ثلاثة مليارات برميل عبر آلية التبادل منذ التأسيس، وإجمالي تداول يتجاوز 20 مليار برميل.

وعقدت البورصة في بداية العام الجاري، شراكة استراتيجية مع «مجموعة تداول السعودية»، ما يسهم في تعزيز خبراتها وإمكانات نموها، ويفتح آفاقاً لفرص جديدة ومتنوّعة.