«أبوظبي الأول» يقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 7.8 مليارات درهم

واصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ موقعه كأحد أكبر البنوك العالمية، محققاً نتائج مالية قياسية على مستوى الربع الرابع، ومجمل السنة المالية 2023.

وأفاد البنك في بيان له، بأنه على ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول توزيع أرباح نقدية بإجمالي 7.8 مليارات درهم لعام 2023، بقيمة 71 فلساً للسهم الواحد، وهي أعلى توزيعات أرباح منذ عام 2020، في وقت سيخضع فيه مقترح توزيع الأرباح النقدية بنسبة 50% من صافي الأرباح، لموافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية التي ستعقد في الخامس من مارس المقبل.

ووفقاً للنتائج المالية للبنك، فقد وصل صافي الأرباح في عام 2023 إلى 16.4 مليار درهم، بنمو نسبته 56%، مقارنة بالعام السابق، بعد استثناء مكاسب بيع حصص في الشركات التابعة.

وبلغت الإيرادات 27.8 مليار درهم، بفضل نمو أعمال القطاعات الرئيسة للمجموعة كافة. وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 5%، مقارنة بالعام الماضي إلى 1.2 تريليون درهم (318 مليار دولار)، كما ارتفعت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 5%، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 484 مليار درهم، بمتوسط زيادة قدرها 8% على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما يتفوق على الأرقام المسجلة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مع تحقيق زيادة في الحصة السوقية عبر قطاعات الأعمال والأسواق المحلية والعالمية.

كما ارتفعت الودائع بنسبة 8%، مقارنة بالعام الماضي، إلى 760 مليار درهم، مع نمو بنسبة 21% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

اقتصاد الدولة

وأكّد سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول، أن «اقتصاد دولة الإمارات يمثل قصة ملهمة للنمو وتنويع الموارد، مع توطيد الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية في كل الأسواق العالمية».

وقال سموّه: «تعزيزاً لمكانة بنك أبوظبي الأول الرائدة في دولة الإمارات وفي القطاع المصرفي في المنطقة، فإننا نعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى إضفاء قيمة متميزة للمساهمين، تزامناً مع دعمنا لدولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً مرموقاً، ومحوراً للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ووجهة تجارية مزدهرة».

وأضاف سموّه: «حقق بنك أبوظبي الأول أداءً استثنائياً خلال عام 2023، مرسّخاً مكانته كأحد أكبر البنوك العالمية، مع ارتفاع مجموع الموجودات إلى 1.2 تريليون درهم، وتحقيق معدلات ممتازة للعائد على حقوق الملكية الملموسة، ما شكل تتويجاً لثلاث سنوات من النمو المتزايد في أعمال المجموعة».

نتائج متميزة

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «يسرني الإعلان عن هذه النتائج المتميزة التي حققها بنك أبوظبي الأول خلال عام 2023، مع تسجيل أرباح أعلى وعائدات نقدية أكبر لمساهمينا، وذلك للعام الثالث على التوالي».

وأوضحت الرستماني أن «بنك أبوظبي الأول حرص على تنويع محفظة أعماله على الصعيد الدولي، وعلى صعيد أنشطة الأعمال والمنتجات، ومصادر التمويل وموارد الإيرادات، بالتزامن مع تقديم تسهيلات بأكثر من 125 مليار درهم من التمويل المستدام حتى اليوم، حيث أسهمت هذه الإنجازات الاستراتيجية في مواصلة تطوير الأعمال، إضافة إلى تحقيق أقصى استفادة من المصادر الجديدة لإضفاء القيمة».

وأضافت: «نجحنا في إنشاء منصّة قوية تدعم النمو المستقبلي، وتحظى بموقع مثالي يؤهلها لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية، التي تسهم في تحقيق طموحات عملائنا، وهو ما يضعنا في مكانة تسمح لنا بمواصلة تحقيق النمو المربح والعائدات المستدامة لمساهمينا. ويصب تركيزنا الآن نحو ترسيخ موقع بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية مفضّلة في دولة الإمارات، والمنطقة بشكل عام».

كرامر: إدارة فاعلة لرأس المال

قال رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، لارس كرامر: «حقق البنك نتائج قوية للغاية، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة وصافي الأرباح إلى مستويات قياسية جديدة، مع استمرار نمو الأداء عبر جميع قطاعات الأعمال الأساسية».

وتابع: «حققنا هذه النتائج تزامناً مع الإدارة الفاعلة لرأس المال والإدارة الرشيدة للتكاليف، والحفاظ على تصنيفاتنا الائتمانية المرتفعة، وتقديم العائدات الجذابة لمساهمينا».