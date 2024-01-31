46.28 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية في 2023

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية إلى 46 ملياراً و288 مليون درهم خلال العام الماضي 2023، ما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني.

وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، ازدادت بنسبة 63%، أو ما يعادل 17.9 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 28 ملياراً و408 ملايين درهم خلال عام 2022.

ووصف كبير محللي الأسهم في «بلومبيرغ إنتلجنس»، إدموند كريستو، لـ«وام»، أداء البنوك الإماراتية في العام الماضي بأنه جيد، إذ تجاوزت نظيرتها في المنطقة، وشهدت البنوك الكبرى زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 27% خلال العام الماضي.

وعزا كريستو، الأداء القوي للبنوك الإماراتية في العام الماضي، إلى الأنشطة التجارية القوية، والسيولة الوفيرة، والزخم المستمر في سوق العقارات، إضافة إلى توسع الهامش بشكل أفضل من المتوقع، ومكاسب الدخل من العملات الأجنبية والاستثمار.

وبحسب الرصد، فقد وصلت أرباح ستة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى تسعة مليارات و81 مليون درهم، مقارنة بأرباح بقيمة ستة مليارات و24 مليون درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 50.7%، فيما بلغت أرباح أربعة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 37 ملياراً و207 ملايين درهم في عام 2023، مقابل 22 ملياراً و383 مليون درهم في عام 2022، بزيادة نسبتها 66.2%.

وقفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم، فيما حقق بنك «المشرق» نمواً قوياً في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليارات درهم.

بدوره، سجل بنك دبي الإسلامي نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي، ليتجاوز صافي الأرباح سبعة مليارات درهم. ونما صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي 45% ليصل إلى 5.25 مليارات درهم.

من جهته، قفز صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي 71% ليصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم، كما ارتفع صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني 54.6% إلى 1.8 مليار درهم.

في السياق نفسه، بلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي نحو 841.5 مليون درهم، وازدادت الأرباح الصافية لبنك الفجيرة الوطني 113%، وبصافي ربح بلغ 725.1 مليون درهم، كما ازداد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 502.6 مليون درهم، وارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي 14% إلى 171 مليون درهم.