«الإمارات للألمنيوم» تستهدف توظيف 500 مواطن ومواطنة خلال 3 سنوات

كشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، أن معدل التوطين في الشركة بلغ 42.6% بحلول نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنها تستهدف تسريع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة من خلال زيادة نسبة المواطنين الإماراتيين في فريق عملها بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 48% بحلول عام 2026، ما يعني أن الشركة تتوقع توظيف نحو 500 مواطن ومواطنة على مدى السنوات الثلاث المقبلة تماشياً مع متطلبات نمو الشركة ومعدل دوران العمالة.

كما كشفت الشركة عن ارتفاع نسبة المواطنات الملتحقات ببرامجها التدريبية الفنية إلى 20% خلال العام الأول منذ إطلاقها.

وتفصيلاً، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن نسبة المواطنات الملتحقات ببرامج التدريب الفنية التابعة لها بلغت 20% خلال العام الأول منذ فتح باب الالتحاق بها للنساء لتعزيز دورهن الاستراتيجي وتمكينهن في مختلف المهن الصناعية.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة للشركة على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن أكثر من 5000 مواطن إماراتي تخرجوا في هذه البرامج منذ إطلاقها للمرة الأولى عام 1982، مشيرة إلى أن أول امرأة انضمت إلى البرامج التدريبية الفنية في نوفمبر 2022.

وذكرت أنها عيّنت 75 متدرباً في برامج التدريب الوطنية التابعة لها خلال العام الماضي، موضحة أن مدة برامج التدريب الوطنية التابعة للشركة تراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وتوفر التدريب النظري والعملي في أقسام الصيانة أو مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أو محطات الطاقة أو محطات تحلية المياه التابعة لها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «الشركة تركز على تطوير المواهب المحلية وتمكين دور المرأة في هذا القطاع الصناعي المتنامي بصفتها شركة صناعية رائدة في دولة الإمارات، كما نطمح إلى أن نصبح جهة العمل المفضلة في هذا القطاع بحلول عام 2030».

وأضاف أن «الشركة وظفت نحو 120 من المواطنين الإماراتيين عام 2023، منهم 37 امرأة، وتخطت نسبة الموظفين الجدد التي تقل أعمارهم عن 35 عاماً 95%»، لافتاً إلى أن «الشركة تسعى إلى جذب الشباب والشابات المواطنين في بداية مراحل حياتهم المهنية وتنمية قدراتهم، كما توفر فرص التوظيف لأصحاب الخبرات الوطنية للمشاركة في مسيرة تنمية القطاع الصناعي للدولة».

وأوضح بن كلبان أن «معدل التوطين في الشركة بلغ 42.6% بحلول نهاية عام 2023، وهو أحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة صناعية كبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية».

وذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تهدف إلى تسريع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة من خلال زيادة نسبة المواطنين الإماراتيين في فريق عملها بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 48% بحلول عام 2026، ما يعني أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تتوقع توظيف نحو 500 مواطن ومواطنة على مدى السنوات الثلاث المقبلة تماشياً مع متطلبات نمو الشركة ومعدل دوران العمالة.

ووظفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 30 متدرباً في برامج تدريب الخريجين التابعة لها عام 2023 من ضمنهم 17 امرأة.

ويتلقى الخريجون الجامعيون ما بين 18 و24 شهراً من التدريب لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتولي مناصب قيادية في الشركة أو في العمليات الصناعية.

ويعمل حالياً نحو 1200 مواطن إماراتي في الشركة، تقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة.

• 120 من الكوادر المواطنة وظفتهم الشركة العام الماضي، بينهم 37 امرأة.