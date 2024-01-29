الهيئة العربية للاستثمار تشارك في معرض جلفود 2024

أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عن مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة والعشرون لمعرض جلفود 2024 والذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة 19-23 فبراير 2024، للتعريف بالهيئة ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العربي، وللوقوف على اتجاهات الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، والتعرف على فرص الاستثمارات في المجال الزراعي والشراكة والتعاون المستقبلي.

ويُشارك الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، كمتحدث في جلسة حوار بعنوان قادة التحول والتعاون في المشهد الاقتصادي الجديد عبر محور نقاش جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في استدامة الغذاء من خلال تمويل صغار المزارعين، وذلك خلال فعاليات معرض جلفود 2024.

ويعد معرض جلفود أكبر حدث سنوي في مجال الأغذية، ويتيح للعاملين في هذا القطاع فرصة التعرف على أحدث المنتجات، وتحليل توجهات السوق، ولقاء الموردين العالميين، وتحري فرص التعاون والشراكات الجديدة لتسريع تحقيق أهداف الأمن الغذائي. كما يهدف المعرض إلى إنشاء منصة لمناقشات الشراكة ورسم خطط شاملة للتنفيذ ومراقبة التقدم في مجال المأكولات والمشروبات، بجانب اعتماد أفضل الممارسات من المبادرات الناجحة الأخرى حول العالم وتطوير وتنفيذ استراتيجيات للاستفادة من أفضل الخبرات العالمية.

وتتمثل محاور حلقات النقاش في مستقبل التحول الرقمي المدعوم بالتكنولوجيا وتسريع وتيرة التحول نحو أنظمة غذائية عالمية مستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي، سلسلة الكتل، إنترنت الأشياء، الابتكارات الرائدة تشكيل مستقبل تركيب الأغذية وإنتاجها وإعادة صياغتها واستهلاكها وتعزيز الميزة التنافسية، الاستفادة من فرص الإقراض والاستثمار والتمويل، إعادة تصور النظام الغذائي العالمي.