"منتجعات واو" تخطط لاستثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات درهم في الإمارات خلال الأشهر المقبلة

كشفت "منتجعات واو" شركة التطوير العقاري للمنتجعات والمساكن، النقاب عن مشروع "جاي دبليو ماريوت السكني ومنتجع جاي دبليو ماريوت جزيرة المرجان"، والذي سيشيّد على مشروع جزيرة المرجان في رأس الخيمة، وبهذا تكون الجزيرة التي تتميز بسرعة ازدهارها ونموها المكان الذي يضم أول عقار سكني تشيّده ماريوت الدولية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين منتجعات واو وماريوت الدولية والذي أعلن عنه في نوفمبر الماضي 2023.

وبالإضافة إلى المشروع المذكور أعلاه، تخطط "منتجعات واو" لإطلاق استثمارات ضخمة أخرى بقيمة 3 مليارات درهم في دولة الإمارات خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما سيترك أثراً أبدياً على الساحة العقارية في الدولة.

وتقدر استثمارات المشروع بنحو 4.8 مليارات درهم، وسيكون جاهزاً للتسليم بحلول عام 2026 حيث سيكون الصرح الأبرز في إرث شركة ماريوت الدولية من المشاريع السكنية. ومن المقرر أن يقدم هذا المشروع مفهوماً جديداً للحياة الفارهة على الواجهة البحرية في المنطقة، مؤكداً بذلك الالتزام الراسخ بالاستثمار في سوق العقارات المزدهر في دولة الإمارات.

وعبّر السيد أنور أيمن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "منتجعات واو"، عن طموحات الشركة الكبيرة في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن مشروع جاي دبليو ماريوت السكني ومنتجع جاي دبليو ماريوت في جزيرة المرجان يمثل بداية مسيرة طويلة ومثمرة، مؤكداً أن هذه المشاريع تعد خطوة أولى في سلسلة من المبادرات المبتكرة التي تعمل "منتجعات واو" على تطويرها، بهدف إعادة تعريف مفهوم الضيافة والعقارات في السوق الإماراتي المتنامي.

من جانبه، اشاد السيد بوبندر "بروس" باتيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "منتجعات واو"، بتميّز شريحة العملاء في دولة الإمارات نظراً لما يتمتعون به من ذوق رفيع يفضّل أعلى درجات الرفاهية.

وأضاف قائلاً: "تمثّل مدينة رأس الخيمة الساحة المثالية لتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، حيث تتناغم المناظر الطبيعية الخلابة والمجتمع المزدهر اللذان تتسم بهما جزيرة المرجان مع التزامنا بتقديم تجارب معيشية عالمية المستوى. إن تعاوننا مع ماريوت الدولية يمهد الطريق لتنفيذ هذا المشروع الذي سيحقق الأهداف المرجوّة منه ويضع معايير جديدة للحياة السكنية، مما سيوفر تجربةً فريدةً وخلّابة للمقيمين فيه".

وقد تم تصميم هذا المشروع على يد المهندس المعماري الشهير في بيفرلي هيلز "توني آشاي" بالتعاون مع وحدة الاستشاريين الرواد في مجال التصميم المعماري في دبي.

ويضم مشروع جاي دبليو ماريوت السكني في جزيرة المرجان ومنتجع جي دبليو ماريوت جزيرة المرجان باقةً مؤلفةً من 474 وحدة سكنية، إلى جانب أكثر من264 غرفة ضيوف.

وصرّح المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، بأن المبادرة التي تنفذها "منتجعات واو" بالشراكة مع ماريوت الدولية تمثل دليلاً حيّاً على التقدم المتسارع والديناميكي الذي تشهده الساحة العقارية في رأس الخيمة، ما يُضفي رونقاً وتألقاً مميزاً على هذا القطاع المتنامي.