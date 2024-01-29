س: من يمكنه إدارة حساب الضمان العقاري في دبي؟   

ج: وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، فإنه يمكن ذلك لأي بنك أو مؤسسة مالية مرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي، لاستلام ودائع الغير، والتشغيل في دبي، أن يكون «أمين الحساب»، على أن تكون هذه الجهات معتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

ويجب على المودع لديه حساب الضمان المقترح، الدخول في اتفاقية خطية مع مؤسسة التنظيم العقاري تبين البنود والشروط. وبموجبها، يقوم المودع لديه الحساب، بإدارة حسابات الضمان.