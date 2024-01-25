«دو» تختبر بنجاح تقنية الشبكة الضوئية «50G PON»

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن تحقيقها إنجازاً لافتاً في مسار تطوير خدمات وحلول الاتصال التي توفرها للمتعاملين، بنجاحها في إكمال التجارب الميدانية لتقنية الشبكة الضوئية «50G PON»، لتحسين تجارب الاتصال للشركات في دولة الإمارات، في وقت تُعد فيه هذه التجارب الأولى من نوعها في منطقة الخليج.

وأفادت «دو» بأن هذه التقنية المتطورة التي يصنفها الاتحاد الدولي للاتصالات كمعيار لقياس جودة توصيل الإنترنت واسع النطاق، تعمل على إحداث تحول إيجابي في البنية التحتية للألياف الضوئية ذات النطاق العريض، ما يوفر سرعات اتصال أعلى لإرسال واستقبال البيانات تصل إلى 50 غيغابت في الثانية.

وتعمل تقنية «50G PON» على دمج الاتصالات الضوئية بسرعة 10 غيغابت في الثانية، ما يسهم في تكاملها بسهولة مع شبكات التوزيع البصرية المستخدمة حالياً. كما يسهم هذا التكامل السلس بين الشبكات في تسهيل عمليات ترقية الخدمات من خلال إعادة استخدام محطات الخطوط البصرية الحالية، ما يقلل بشكل فعال من الكلفة الإجمالية للملكية.

وبحسب «دو»، تساعد هذه المنهجية الاستراتيجية على تحسين متوسط الإيرادات من كل مستخدم، إضافة إلى الارتقاء بمستوى تجارب متعاملي «دو» في دولة الإمارات، كما تنطوي هذه التقنيات الحديثة على إمكانات جيدة لدعم الخدمات المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»، سليم البلوشي: «يسرنا أن نكون أول مشغل في منطقة الخليج يكمل بنجاح التجارب الميدانية لتقنية الشبكة الضوئية 50G PON، وهو إنجاز جديد يعكس التزام (دو) بتزويد المتعاملين معها بتجارب اتصال متقدمة بالاعتماد على أحدث الحلول والابتكارات التقنية».

وتسهم التقنية الجديدة في تمكين الشركات والمتعاملين الأفراد من الاستفادة من التطبيقات ذات النطاق الترددي العالي، والتي تتطلب زمن استجابة منخفض للغاية بما في ذلك تطبيقات الفيديو التفاعلية بدقة 8k، والتصاميم السحابية ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة عالية الرسوم/عالية الجودة.