«ديوا» تعتمد 120.4 ألف طلب شهادة عدم ممانعة خلال العام الماضي

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة اعتمدت 120 ألفاً و409 طلبات خلال العام الماضي لخدمة شهادات عدم الممانعة، ضمن برنامج «صقور»، بزيادة قدرها 30.62% عن عام 2022، حيث تعكس هذه الزيادة الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافرية، التي بدورها تشير إلى النمو الاقتصادي، وزيادة عدد السكان، وتعزيز تنافسية البنية التحتية، بما يدعم أجندة دبي الاقتصاديّة «D33» والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وقال الطاير في بيان صادر عن الهيئة أمس: «يسعدنا الإقبال المتزايد على برنامج (صقور) ودعم مساعي الهيئة الحثيثة لتعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق أعلى مستويات سعادة المعنيين، وتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة وذات قيمة مضافة، وإحداث الفرق في نوعية وجودة الخدمات».

وأضاف: «نولي أهمية خاصة لشركائنا من الاستشاريين والمقاولين والمورّدين، لإسهاماتهم المهمة في دعم جهودنا لتعزيز البنية التحتية عالمية المستوى في دبي، وزيادة تنافسية الإمارة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، وترسيخ مكانة الهيئة بوصفها من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم في كل المجالات».

وأوضح الطاير أن «البرنامج يتيح للاستشاريين والمقاولين الحصول على موافقة الهيئة على تقديم طلبات الخدمة في المرة الأولى، وتسريع تسليم مشروعاتهم وتلبية توقعات مُلّاك المشروعات، بما يوفر وقت وجهد المعنيين، ويضمن الامتثال المستمر لأرقى معايير الجودة والسلامة والتميز العالمية».

ولفت إلى أن «البرنامج يساعد الاستشاريين والمقاولين على تفادي عملية إعادة التقديم وتحسين جودة طلبات تقديم الخدمة، وتجنب ارتكاب المخالفات وإلحاق أي ضرر بأصول وخدمات وممتلكات الهيئة، والارتقاء بالعمليات الميدانية وجعلها أكثر أماناً».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه: «اعتمدت الهيئة 120.4 ألفاً طلب لخدمة شهادات عدم الممانعة مقدمة من 2233 استشارياً ومقاولاً حتى نهاية ديسمبر 2023، حيث اعتمد قطاع نقل الطاقة 60 ألفاً و89 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 40 ألفاً و700 طلب، وقطاع المياه والهندسة المدنية 19 ألفاً و620 طلباً».