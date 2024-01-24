"زوهو" تسجل نمواً في الإيرادات بنسبة 43% خلال 2023

أعلنت شركة "زوهو"، اليوم عن تسجيل نمو بنسبة 43 % في إيراداتها وزيادة بنسبة 29 % في عدد شركاء التوزيع لديها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2023. كما أعلنت الشركة عن تنامي عدد الشركات الكبيرة الحجم التي تنتقل بأعمالها إلى حلول زوهو الشاملة، حيث سجلت زيادة بنسبة 24 % في معدل تحوّل المؤسسات نحو اعتماد حلولها، لتتصدر بذلك الإمارات قائمة الأسواق الأسرع نمواً لدى زوهو.

وأثبتت "زوهو" مكانتها لفترة طويلة في قطاع الأعمال في الإمارات، فبعد أن كانت الشركة رائدة في قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم، باتت تستقطب شريحة المؤسسات البارزة في الدولة بما في ذلك مجموعة الرستماني ومجموعة الشيراوي وشركة إفكو IFFCO وشركة كفو ومسافي والقنصلية العامة الهندية في دبي، وشرف دي جي وكارفور.

وقاد هذا الزخم التصاعدي تبني حلول "زوهو ون"، و"زوهو بوكس" (برنامج المحاسبة المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة VAT)، و"زوهو سي آر إم"، و"زوهو كرياتور" (منصة ذات تعليمات برمجية منخفضة)، و"سيلز آي كيو" (منصة الدردشة المباشرة وتتبع زوار الموقع الالكتروني)، و"زوهو ووركبليس" (منصة التعاون المخصصة للمشاريع)، و"زوهو بيبول" (برنامج إدارة الموارد البشرية). ويعكس هذا التحول مواكبة زوهو التطورات التكنولوجية وتقديم الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات في مختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة، قال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يتوافق مشهد الأعمال الحيوي في دولة الإمارات والنهج الريادي الذي تتبناه للتحول الرقمي بشكل مثالي مع مهمة زوهو الرامية إلى تمكين الشركات. ونحن سعداء لرؤية المزيد من الشركات المحلية الرائدة عبر قطاعات متنوعة تستفيد من محفظة حلولنا الشاملة لتبسيط العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف، وتحقيق النمو المستدام. لقد مكّنت هذه البيئة الخصبة للأعمال شركة زوهو من الازدهار والمساهمة في التطور الرقمي المتواصل الذي تشهده الإمارات".

وانطلاقاً من استراتيجيتها لـ"النمو المحلي العابر للحدود"، المتمثلة في تطوير خدمات وتجارب بمعايير عالمية تتماشى مع الثقافات المحلية، فقد ساهمت الشراكات الاستراتيجية القائمة التي أبرمتها زوهو في دولة الإمارات في تعزيز توسع الشركة نحو قطاع المؤسسات الكبيرة.

وخلال السنوات الماضية، عقدت زوهو شراكات بلغت قيمتها 43 مليون درهم مع جهات حكومية رائدة، من بينها دائرة الاقتصاد والسياحة دبي، وهيئة المنطقة الحرة الدولية "إفزا"، ودبي للثقافة وغيرها من المؤسسات الأخرى بهدف دعم أجندة الرقمنة الوطنية. وساهمت هذه الشراكات في تمكين ما يقرب من 5000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم في دولة الإمارات رقمياً.

وتواصل زوهو توفير الدعم المحلي إضافة إلى حلول مخصصة لتلبية متطلبات الشركات في دولة الإمارات. وفي العام 2023، أصبحت زوهو أول مزوّد للحلول التكنولوجية يطرح قدرات ضريبة الشركات ضمن "زوهو بوكس" Zoho Books، منصة المحاسبة المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة VAT الخاصة بها، من أجل تمكين الشركات والمؤسسات من إعداد التقارير الضريبية والامتثال للوائح الخاصة بالضريبة.

وجاء هذا الإعلان على هامش "زوهوليكس دبي 2024"، مؤتمر المستخدمين السنوي الذي تنعقد فعالياته في فندق أتلانتس بدبي.