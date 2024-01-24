«إي آند الحياة»: ارتفاع عدد مشتركي «e& money» إلى 880 ألف مشترك

قال الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الحياة»، خليفة الشامسي، إن «تطبيق (e& money) أصبح واحداً من أهم التطبيقات المالية متعددة الأنشطة في دولة الإمارات والمنطقة، ونجح في تلبية احتياجات الدفع الإلكتروني الآمنة والمرنة، وجعل المعاملات المالية اليومية للعملاء أكثر سهولة وفي متناول الأيدي، ووفر للأفراد والشركات عدداً من المنتجات والحلول والخدمات المالية المبتكرة، وأصبح أحد أعمدة التحوّل إلى الاقتصاد غير النقدي».

وأضاف: «حرصنا على توسيع خدمات (e& money)، لتشمل جميع شرائح المستهلكين من ذوي الحسابات المصرفية، أو من لا يملكونها، بحيث يتم الحصول على جميع الخدمات المالية التي يحتاجها العملاء من خلال سوق مالي شامل، وشملت خدماته الخدمات المصرفية المفتوحة وبطاقات الخصم، وقد أدّى ذلك إلى زيادة قاعدة المشتركين في خدمات التطبيق إلى أكثر من 880 ألف مشترك، بينما توسّعت خدمات التحويلات الدولية حالياً إلى أكثر من 200 دولة، كما شهد التطبيق زيادة التعاملات المالية بأربعة أضعاف».

وأشار إلى أن «e& money» حصل على عدد من التصنيفات الدولية، منها جائزة أفضل محفظة رقمية في المنطقة، وأفضل ابتكار تقني في الخدمات المالية، حيث يتيح أسرع تجربة رقمية في رحلة تسجيل دخول المستخدم من بين المحافظ الرقمية الأخرى في الدولة، إضافة إلى دمجه مع أكثر من 30 علامة تجارية جديدة في خدمات سداد الدفعات والفواتير، ما أسهم في تكوين محفظة ثرية للخدمات الرقمية ضمن التطبيق.

ولفت إلى أنه «من أجل المزيد من تطوير تطبيق (e& money)، عقدنا شراكة مع (ماستر كارد) العالمية، من أجل تطوير طرق سداد المدفوعات للمستهلكين، وزوّدنا العملاء ببطاقة حصرية مسبقة الدفع تمكّنهم من سداد المدفوعات المالية بسهولة وأمان، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفي أي مكان في العالم، لتصبح جهة الإصدار الأولى التي يدعمها مشغّل اتصالات في دولة الإمارات، وأصدرنا أكثر من 350 ألف بطاقة خلال بضعة أشهر منذ الإعلان عنها في مطلع 2023. كما وفّرت البطاقة واحداً من أفضل برامج الولاء للبطاقات في فئتها داخل الدولة بنظام المكافآت المميز، بجوائز نقدية نسبتها 1% من قيمة المشتريات عند استخدام البطاقة خلال فترة الإطلاق، وهي ميزة كانت تقتصر سابقاً على بطاقات الائتمان».

وذكر أن «e& money» تعاونت مع روّاد التكنولوجيا لإتاحة بطاقتها للاستخدام بسهولة على محافظ «سامسونغ» و«أبل» و«غوغل»، لتمكين العملاء من إجراء المدفوعات بأمان ودون تلامس عند التسوّق عبر الإنترنت وفي المتاجر حول العالم، وتهدف هذه الشراكات إلى إنشاء نظام مدفوعات رقمية سلس وآمن، وتوفير أسلوب حياة مريح لسكان دولة الإمارات، ودمج حلول المدفوعات عبر الهاتف المتحرك بمرونة تامة.