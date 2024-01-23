5.25 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي»

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي صافي أرباح، بلغ 5.25 مليارات درهم خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 45%، مقارنة مع 3.62 مليارات درهم سجلها عام 2022.

وأفاد المصرف في بيان أعلن خلاله عن نتائجه المالية للعام 2023، تسجيل نمو في الإيرادات بنسبة 36% لتبلغ 9.3 مليارات درهم مقابل 6.8 مليارات درهم في العام 2022، وذلك نتيجة لتنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً سنويا بواقع 47% ليبلغ 6.1 مليارات درهم مقارنة مع 4.2 مليارات درهم، مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش، فيما سجل الدخل من غير مصادر التمويل ارتفاعا بنسبة 18% في عام 2023 ليبلغ 3.2 مليارات درهم مقارنة مع 2.7 مليار درهم في عام 2022، يدعم من نمو الرسوم والعمولات بنسبة 18%.

وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار 1% لتصل إلى 760 مليون درهم العام الماضي، حيث تزامن هذا النمو مع تحسن نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.1%، وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع في عام 2019 - ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية، بينما حققت نسبة التغطية (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 11.6 نقطة مئوية لتبلغ 139.5%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 193 مليار درهم، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 6% على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 26%. وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 14% لتبلغ 157 مليار درهم، مقارنة مع 138 مليار درهم في عام 2022، مدفوعة بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% رغم ارتفاع أسعار الودائع، علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكل حالياً نسبة 65% من إجمالي الودائع.

وقال رئيس مجلس الإدارة، جوعان عويضة سهيل الخييلي: «يعكس العائد الاستثنائي على حقوق المساهمين، والبالغ 27% للعام بأكمله، قدرة المصرف على تحقيق نتائج قوية نتيجة للاقتصاد المحلي الصحي ومرونته، إلى جانب تركيزنا على تقديم مبادرات نوعية». وأضاف أن «النمو الكبير في الأرباح ورأس المال القوي أتاحا لمجلس الإدارة التوصية بزيادة توزيعات الأرباح المقترحة إلى 71 فلساً للسهم، مقارنةً مع 49 فلساً في عام 2022».