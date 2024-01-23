"أمنيات" ترفع قيمة محفظتها العقارية إلى 10 مليارات دولار في 2023

أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات، مهدي أمجد، نجاح الشركة في مضاعفة قيمة محفظتها إلى 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2023 (من 5 مليار دولار أمريكي في عام 2021).

وفيما يتعلق بمشاريع الشركة في منطقة مراسي باي مارينا، التي استحوذت عليها في سبتمبر 2023، فقد تم بالفعل بيع 70% من مشروع "فيلا، دورتشستر كوليكشن، دبي"، الذي شهد ارتفاعاً في قيمة الملكية بأكثر من 10% منذ إطلاقه في شهر يناير 2023، مع بقاء عدد محدود من الوحدات للبيع الان.

وشهد مشروع "ذا لانا ريزيدنسز، دورتشستر كوليكشن، دبي" ارتفاعًا في قيمة الملكية بنسبة تزيد عن 71%، وقد تم بيع جميع وحداته الآن. وكشف أمجد أيضًا أنه قد سبق وتم بيع إحدى شقق البنتهاوس في "ذا لانا ريزيدنسز، دورتشستر كوليكشن، دبي" في عام 2021 مقابل 75 مليون درهم، والتي اعتبرت حينها الأعلى تكلفة في منطقة برج خليفة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن افتتاح "فندق ذا لانا، دورتشستر كوليكشن، دبي" – أول فندق لمجموعة دورتشستر في آسيا – في مراسي باي مارينا في الربع الثاني من عام 2024.

ضمن محفظة أمنيات في نخلة جميرا، أعلن مهدي أمجد عن بيع 6 من شقق العلامة التجارية في المنطقة في يوم واحد من العام الماضي بأسعار تتراوح بين 66 مليون درهم و91 مليون درهم. ومع إطلاق مشروع أورلا انفينيتي في الربع الأخير من عام 2023، تم الكشف عن نمو مجموعة أورلا، حيث بلغ إجمالي قيمة مبيعاتها 2 مليار دولار أمريكي. ومن ضمن الإنجازات الملحوظة الأخرى لأمنيات في العام الماضي بيع قصرThe Sky Palace، الذي يتوج مشروع "أفا، دورتشستر كوليكشن" دبي"، مقابل 220 مليون درهم إماراتي (60 مليون دولار)، والتي بها تم بيع العقار بالكامل رسميًا.

وتخطط أمنيات لزيادة القيمة الإجمالية لمحفظتها العقارية إلى 15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع العديد من الإعلانات الرئيسية القادمة، بما في ذلك التركيز على قطاعات الأعمال وعروض الخدمات، وإطلاق تجارب جديدة من خلال التعاون مع العلامات التجارية الفاخرة والشركاء، و وجهات وتجارب أسلوب الحياة