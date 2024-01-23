تعاون ثلاثي لتوفير حلول توريث الأصول الرقمية

كشف مركز «إنوفيشن هب» في مركز الابتكار بمركز دبي المالي العالمي عن تعاونه مع مصرف «جوليوس بير» السويسري العالمي لإدارة الثروات، ومؤسسة «يوروكلير» المتخصصة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية، بهدف قيادة جهود توفير حلول للتحديات في مجال تخطيط عملية تعاقب وتوريث الأصول الرقمية.

وأفاد بيان أمس بأنه، وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى مساعدة الشركات العائلية على زيادة مساهمتها في الاقتصاد، فإن المشروع الابتكاري التعاوني الذي ينظمه «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، سيجمع المبتكرين والمستثمرين والمختصين المعنيين في قطاع إدارة الثروات، لاستكشاف السبل التي يمكن للعائلات من خلالها الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا بهدف إدارة محافظها من الأصول المشفرة والرقمية، بما يضمن لها سرعة التوسع والانتشار.

وسيعمل خبراء من «إنوفيشن هب» بشكل وثيق مع فريق الابتكار العالمي في «جوليوس بير»، ومركز التميز الابتكاري في «يوروكلير» على مدى ثلاثة أشهر، فيما من المقرر أن ينتج عن هذه الجهود ورقة عمل تقدم حلاً جديداً ومُبتكراً، يسهل تخطيط مسار ترميز التركات والمواريث للأجيال المتعاقبة، حيث ستسهم التحليلات والنتائج المستخلصة لتكون بمثابة مرجعية توجيهية لمناطق ومؤسسات أخرى، تسعى إلى الاستفادة من التحديات المماثلة وتحويلها إلى فرص.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: «تشهد المنطقة اتجاهاً نحو تحقيق الاستفادة القصوى من ثروات الأجيال التالية، عبر اعتماد مجموعة متنوعة من فئات الأصول الرقمية لتنويع محافظها وحمايتها مستقبلاً، وذلك من خلال جمع الكيانات العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات ومقدمي الخدمات المالية والجهات التنظيمية والمتكررة في مجال التكنولوجيا المالية».

وأضاف: «سيساعد هذا المشروع الابتكاري الجديد في تحويل واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، التي تعاني انعدام أو فقر في الخدمات، لفتح الأبواب لمستقبل أكثر شمولاً وتبنياً للتكنولوجيا بالنسبة للشركات العائلية وقطاع إدارة الثروات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جوليوس بير» (الشرق الأوسط) المحدودة، علي رضا ولي زاده: «تشهد عملية نقل الثروات بين الأجيال زخماً كبيراً في الفترة الراهنة في دولة الإمارات، ونحن في (جوليوس بير) نتمتع بموقع فريد من نوعه لنقدم المشورة لعملائنا، كوننا بدأنا مسيرتنا كشركة عائلية».

في السياق نفسه، قال رئيس الاستراتيجيات للمجموعة، قسم إدارة المنتجات والابتكار في «يوروكلير»، فيليب لورينسي: «بصفتنا نوفر بنية تحتية موثوقة للأسواق المالية، نؤكد التزامنا بالتعاون مع السوق لتوفير حلول مبتكرة لعملائنا. نحن سعداء للغاية بالعمل مع (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي و(جوليوس بير)، فيما نعتبره رحلة تحول لمعالجة فجوات السوق، وتوفير الكفاءات عبر الاستفادة من الترميز. ومن خلال التحقق من فوائد العقود الذكية وإطلاق العنان لها، لدينا القدرة على إعادة تعريف سرد مفهوم إدارة الثروات، وخلق حلول مجدية تمتد منافعها عبر الأجيال المقبلة».

ويعتبر الموقع الاستراتيجي لدبي - فضلاً عن سمعة مركز دبي المالي العالمي كأكثر مركز خبرة في المنطقة لدعم الشركات العائلية العالمية والإقليمية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة - أمراً بالغ الأهمية، ما يخولها لعب دور محوري في هذا المجال، باعتبارها المكان المثالي لاختبار الحلول المبتكرة والنماذج الأولية لمعالجة مستقبل تخطيط الميراث وإدارة الثروات.

وبحسب البيان، يُقدر أن يتم نقل أصول بقيمة 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) إلى الجيل القادم في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل. ومع ذلك، فإن 24% فقط من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لديهم خطة ميراث متكاملة. كما أن التبني السريع لمختلف فئات الأصول الرقمية من قبل الأفراد والشركات ينطوي على تعقيدات محتملة، قد تقف حائلاً أمام التنفيذ السلس لخطط التوريث والملكية الحالية.