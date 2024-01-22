مشروع سكني جديد بملياري درهم في «أبراج بحيرات جميرا»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، إبرام شراكة مع شركة «الدانوب العقارية» لتطوير مشروع سكني جديد في منطقة أبراج بحيرات جميرا، بكلفة تبلغ نحو ملياري درهم.

وذكر المركز في بيان أن المشروع الجديد يتألف من برجين يمتدان على مساحة بناء تصل إلى 1.7 مليون قدم مربعة، ويضم كل منهما 65 طابقاً، وسيضيفان 1200 وحدة سكنية جديدة إلى المنطقة.

ويقع البرجان السكنيان الجديدان اللذان لايزالان حالياً في مرحلة التصميم، بجوار منطقة «أبتاون دبي» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، ما سيعزز جاذبية منطقة أبراج بحيرات جميرا، كونها واحدة من أبرز وأشهر المجتمعات متعددة الاستخدامات في الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «نشهد حالياً طلباً غير مسبوق على العقارات السكنية الفاخرة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، وهذا ما تجسّد في النجاح الاستثنائي الذي حققه مشروع (ذا فيوز)، أول مشروع تطويري ضمن تعاوننا مع شركة (الدانوب العقارية)، والذي بيعت وحداته بالكامل». وأضاف أن «مجتمع (أبراج بحيرات جميرا) يضم أكثر من 100 ألف فرد، حيث تعد هذه المنطقة واحدة من أبرز وأشهر الوجهات المعروفة في دبي، بفضل ما تقدمه من عروض وخيارات متكاملة تلبي احتياجات الزوّار والشركات والقاطنين فيها».

من جانبه، قال المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الدانوب»، رضوان ساجان: «شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة ستمكننا من تعزيز المقومات الجاذبة في مشروعنا المقبل، والذي سيوفر بدوره فرصة استثمارية مجزية أمام المستثمرين والمشترين، حيث سيستفيدون من القيمة المستقبلية الكبيرة المترتبة على الاستثمار في هذا المشروع، ويُعزى ذلك إلى عاملين رئيسين، هما: الموقع المثالي لمنطقة أبراج بحيرات جميرا، والدعم المستمر الذي يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة».