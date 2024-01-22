«ديوا»: 14 محطة نقل كهرباء «132 كيلوفولت» خلال 2023

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 14 محطة نقل كهرباء رئيسة جديدة (جهد 132 كيلوفولت)، بقدرة تحويلية 2100 ميغافولت أمبير، وذلك خلال عام 2023، إضافة إلى 120 كيلومتراً من الكابلات الأرضية لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسة.

وأفادت الهيئة بأن محطات النقل الجديدة تغذي مناطق: «الجداف»، «ند الشبا الثالثة»، «الرقة»، «الحبية الرابعة»، ميناء جبل علي (محطتان)، «مرسى دبي»، «اليفره-1»، «جبل علي الثانية»، «المعبر التجاري»، «الثنية الخامسة»، و«جبل علي الصناعية 1-2-3».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الكلفة الإجمالية لهذه المحطات والمشروعات المرتبطة بها بلغت نحو مليار و500 مليون درهم».

وأضاف أن «القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشروعات شبكات نقل الكهرباء، التي تم إنجازها أو البدء فيها خلال عام 2023، بلغت سبعة مليارات درهم، إذ بلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تم تدشينها نحو 2.1 مليار درهم، إضافة إلى 4.9 مليارات درهم لمشروعات (قيد التنفيذ)، والتي من المخطط الانتهاء منها خلال عامي 2024 و2025».

من جانبه، كشف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه، أن «إنجاز المحطات الـ14 تطلّب أكثر من 16 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً».

وأضاف: «في نهاية عام 2023، بلغ إجمالي محطات النقل (جهد 132 كيلوفولت) في دبي 348 محطة، إضافة إلى 25 محطة قيد الإنشاء».