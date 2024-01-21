رسوم الصيانة والخدمات والإدارة.. ميزات تنافسية لعقارات دبي

أفاد مختصون في القطاع العقاري بأن الخدمات والصيانة والإدارة، ميزات تنافسية لعقارات دبي، وأنها من نقاط القوة التي ترتكز عليها دبي في تنافسيتها العقارية بوصفها واحدة من أهم المدن العالمية في خدمات إدارة العقارات.

وأشاروا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه رغم الارتفاع النسبي لرسوم خدمات العقارات في بعض الأماكن بدبي، إلا أنها تأتي متوافقة مع ما تقدمه من خدمات عالية الجودة، تضع دبي في المركز الأول من حيث خدمة العقار، لفترة ما بعد تسليم العقار.

رقابة

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن «رسوم الخدمات في دبي، تختلف عن دول العالم لأن هناك سيطرة ورقابة كبيرة عليها من قبل دائرة الأراضي والأملاك، وهذه ميزة تنافسية في دبي، بخلاف العديد من دول العالم»، موضحاً أنه «في دبي، رسوم الخدمات التي تدفعها، تكون مقابل الخدمة التي تحصل عليها».

وأوضح المطوع أن رسوم الخدمات في بعض دول العالم، أقل مما يتم دفعه في دبي، لكن لا يقابلها خدمات مميزة كما هي الحال في دبي.

الأفضل عالمياً

من جهته، قال خبير التسويق العقاري، علاء مسعود، إن «رسوم الخدمات في دبي تُعد الأفضل على مستوى المدن عالمياً، وتحديداً أميركا وأوروبا، لأن في هذه الدول تطبق فيها ضريبة من 15 إلى 30%»، موضحاً أنه عندما يتم فرض ضرائب على العقارات، تجد أن المبلغ المدفوع على الخدمات ضخم جداً، وبالمقارنة برسوم الخدمات في إمارة دبي، فيعتبر المبلغ المدفوع شيئاً لا يُذكر، وبالتالي فإن المواصفات التي يضعها المطور في المشروعات، تستحق رسوم الخدمات المدفوعة، ولكن يجب تحديدها من قبل دائرة الأراضي والأملاك.

وأكد مسعود أهمية زيادة الوعي عند المستثمرين بأن رسوم الخدمات هي رسوم تناقصية، ما يعني أن السنة الأولى ليست بأسعار السنتين الثانية والثالثة نفسها وهكذا، كما أن رسوم الخدمات تعتمد على الخدمات المقدمة، كالمسابح والأمن والنظافة، والمصاعد البانورامية، والخدمات الأخرى التي تعتمد على رسوم الخدمات.

ميزات تنافسية

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن «خدمات الصيانة والإدارة تُعد ميزات تنافسية لعقارات دبي، وأنها من نقاط القوة التي ترتكز عليها دبي في تنافسيتها العقارية، والتي أضحت واحدة من أهم المدن العالمية في خدمات إدارة العقارات».

وأضاف الزرعوني: «على الرغم من الارتفاع النسبي لرسوم خدمات العقارات في بعض الأماكن بدبي، إلا أنها تأتي متوافقة مع ما تقدمه من خدمات عالية الجودة، تضع دبي في المركز الأول من حيث خدمة العقار لما بعد فترة التسليم».

رسوم الصيانة

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة العقارات سعيد الفهيم، أن «رسوم الصيانة والخدمات في دبي ممتازة، مقارنة بدول العالم، وذلك لأن الدول الأخرى، تفرض أسعاراً مرتفعة للصيانة، إضافة إلى أن العائد الإيجاري في الإمارات أعلى من العائد الإيجاري في أوروبا الذي يصل فيها إلى ما يقارب 5%، ورسوم الصيانة 4% أو أقل، بينما يبلغ العائد الإيجاري في الإمارات 8%، بجانب أن العقارات في دبي أقل سعراً من الدول الأوروبية، والخدمات في الإمارات أفضل بكثير.

وأضاف الفهيم أن عمال الأمن والنظافة موجودون في العمل لمدة 24 ساعة على مدار اليوم، والخدمات في الإمارات أفضل بكثير من الدول الأوروبية.

الرسوم حسب المساحة

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو» العقارية، زاهي قشوع، إن «رسوم الخدمات للعقار، تُدفع حسب المساحة، والهدف منها تسهيل أعمال الصيانة والاهتمام بالمباني والمجمعات السكنية». وأضاف قشوع أن قيمة الرسوم تحددها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مقابل ما تقدمه الشركات من خدمات شاملة مقارنة ببلدان أخرى، وتعكس هذه الرسوم ما شهدته دبي من تطوّر في البنية التحتية وما تطبقه من مواصفات قياسية لخدمات العقارات والمستوى المميز من الخدمات والأمان في جميع المجمعات السكنية.

وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «خدمات العقارات في دبي، مقارنة بالرسوم، تُعد خدمات واقعية، فإذا نظرنا إلى رسوم خدمات العقارات في بريطانيا أو أميركا أو أوروبا، نجدها أعلى من دبي».

وأضاف رمضان أن الرسوم في دبي لا تُقارن بدول العالم، فالرسوم هنا في دبي واقعية ومعقولة مقارنة بما يقدم من خدمات، مؤكداً أن رسوم البيع والشراء 2%، أمّا بالنسبة لتأجير العقار فالرسوم 5%، في حال كان التأجير عن طريق مكاتب عقارية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لرسوم الأراضي فتبلغ 4% وكل هذه رسوم واقعية، مؤكداً أن تقليل الرسوم سيجعل هناك حركة بيع وشراء أكبر، وترتفع حركة تداول العقارات.

وأوضح رمضان أن «الرسوم العقارية في كندا، على سبيل المثال، تكون على البائع وليس المشتري، لكن في دبي من يشتري العقار هو من يدفع الرسوم، ومع ذلك فالأسعار في دبي جيدة».

رسوم أقل

قال مؤسس ومدير شركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد بوحارب، إن «دبي لاتزال ضمن قائمة الأقل من حيث رسوم الخدمات مقارنة بالدول الأوروبية، وذلك بسبب فارق العملة».

وأضاف بوحارب أن «رسوم الخدمات في دبي تبلغ في المتوسط، من 11 درهماً إلى 14 درهماً للشقق متوسطة التكاليف، وتعتمد أيضاً على نوع التشطيب في الشقق»، لافتاً إلى أن المطورين العقاريين في الفترة الأخيرة يهتمون بنوعية تشطيب الشقق التي أصبحت عالية الجودة، وأيضاً في ما يتعلق بالمنزل الذكي، ما يسهم في رفع رسوم الخدمات.

وأكد بوحارب أن هناك دراسة في ما يتعلق بإمكانية خفض رسوم الخدمات، وبعض شركات إدارة الخدمات العقارية قامت بتخفيض رسوم الخدمات من 50 درهماً إلى درهم واحد، وذلك بسبب تطبيق نظام الطاقة صديق البيئة مثل الطاقة الشمسية، موضحاً أن رسوم الخدمات هي كل ما يتعلق بإدارة المباني، وهناك تكاليف يجب تحملها من قبل الشركة التي تدير العقار.