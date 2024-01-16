ميزانية المصرف المركزي تلامس حاجز 670 مليار درهم بنهاية نوفمبر

لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 670 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وفق أحدث إحصائياته.

وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر نوفمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.4% لتصل إلى 669.72 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 513.61 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 156.1 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بنسبة 21.2% أو ما يعادل 117.2 مليار درهم مقابل نحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 323.69 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في نوفمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 207.98 مليار درهم، و97.46 مليار درهم للودائع، و2.11 مليار درهم للقروض والسلف، و38.48 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 292.64 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 213.06 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و133.82 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و15.45 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و14.75 مليار درهم خصوم أخرى.