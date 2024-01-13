مزاد في دبي لبيع فيلا بقيمة 460 مليون درهم

تعرض «كونسيرج أوكيشنز» في دبي الفيلا رقم 71، الواقعة على شاطئ جميرا بدبي، للبيع في المزاد خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير الحالي بقيمة مبدئية نحو 125 مليون دولار (460 مليون درهم).

وسيُفتح المزاد من دون حجز مُسبق، مع توقع بدء العروض نحو 50 مليون دولار فأكثر، بحسب موقع «فوربس».

والفيلا المعروضة في المزاد من تصميم المهندس المعماري العالمي فيكتور أودزينيجا، والمعروف بتصميمه لناطحة السحاب «ذا إندكس» ومطعم «ماريا» في دبي.

وتقع الفيلا في مجتمع أم سقيم 1، بالقرب من فندق بالي، وبرج العرب.