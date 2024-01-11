إنجاز 3520 مبنى جديداً في دبي بنمو %81.3 خلال 2023

كشفت بيانات حديثة أصدرها مركز دبي للإحصاء، أنه تم إنجاز 3520 مبنى جديداً في دبي خلال العام الماضي (2023)، مقارنة بـ1941 مبنى جديداً خلال عام 2022، بزيادة نسبتها 81.3%.

وأوضحت بيانات رصدتها «الإمارات اليوم» وحصلت على نسخة منها، أن «إجمالي المباني الجديدة التي تم إنجازها في دبي خلال 2023 كان الأعلى مقارنة بعدد المباني المنجزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بلغ 1941 مبنى في 2022، و2237 مبنى في 2021، و3227 مبنى في 2020».

وأظهرت البيانات أنه تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد المباني المنجزة خلال ديسمبر 2023، إذ سجل 504 مبان، مقابل 299 مبنى في نوفمبر، و236 مبنى في أكتوبر، و207 مبان في سبتمبر.

وأفاد مركز دبي للإحصاء، استناداً إلى بيانات رسمية من بلدية دبي، أن فبراير 2023 جاء في المركز الثاني بعد ديسمبر من حيث عدد المباني الجديدة مسجلاً 386 مبنى، يليه يونيو الذي سجل 331 مبنى جديداً، ثم مارس 313 مبنى. وبحسب البيانات، فقد استأثرت «الفلل الخاصة» بالحصة الكبرى من المباني الجديدة، إذ بلغت 1585 مبنى بنسبة 45% من الإجمالي، تليها «الفلل الاستثمارية» بعدد 1466 مبنى ونسبة 41.6% من الإجمالي. وبلغ عدد «المباني متعددة الطوابق» 227 مبنى بنسبة 6.4% من الإجمالي، وعدد «المباني العامة» 137 مبنى بنسبة 3.9%، فيما سجلت «المباني الصناعية» 105 مبان بنسبة 3% من إجمالي المباني المنجزة.