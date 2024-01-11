«فلاي دبي» توفر خدمة «برس ريدر» على رحلاتها

كشفت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن خدمة جديدة على متن طائراتها من خلال توفير خدمة «برس ريدر»، التي تتيح للمسافرين مجموعة واسعة من المجلات الرقمية، الخاصة ببرنامج «برس ريدر» من خلال نظام الترفيه الجوي الخاص بالناقلة، مشيرة إلى أن الخدمة ستتوافر مجاناً على متن 70% من أسطول الناقلة، على أن يتم طرح الخدمة على طائرات إضافية لاحقاً. وذكرت الشركة، في بيان، أن ذلك يأتي كجزء من الشراكة المتنامية مع «برس ريدر»، حيث يمكن للمسافرين الذين يزورون صالة «فلاي دبي» الخاصة بدرجة الأعمال في مطار دبي الدولي، إمكانية الوصول المجاني إلى محتوى «برس ريدر» بعد تنزيل تطبيق «برس ريدر».