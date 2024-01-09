السيارات تستحوذ على 67.2% من «السلع المسحوبة» خلال 2023

أفادت وزارة الاقتصاد بأنه تم سحب واستدعاء 133 ألفاً و431 سلعة خلال عام 2023، من خلال 99 طلب استدعاء، مشيرة إلى أن عمليات الاستدعاء، تراجعت خلال العام الماضي، بنسبة 11% مقارنة مع عام 2022.

واستحوذت السيارات على 67.2% من إجمالي عمليات الاستدعاء، بإجمالي 89 ألفاً و589 استدعاء للسيارات، بينما استحوذت سلع متنوعة على 32.8%، بإجمالي 43 ألفاً و842 سلعة متنوعة.

وتفصيلاً، كشفت وزارة الاقتصاد أنه تم سحب واستدعاء 133 ألفاً و431 سلعة خلال عام 2023، عبر 99 طلب استدعاء، من بينها 89 ألفاً و589 عملية استدعاء للسيارات، بنسبة 67.2%، من إجمالي عمليات الاستدعاء، و43 ألفاً و842 سلعة متنوعة، تشكل نسبة الـ32.8% الباقية من عمليات الاستدعاء.

وأوضحت الوزارة، في تقرير عن سحب واستدعاء السلع والمنتجات خلال عام 2023، أن عدد السلع التي تم استدعاؤها خلال الربع الأول من العام الماضي، بلغت 44 ألفاً و728 سلعة، من بينها 34 ألفاً و537 سيارة، والباقي هي مكانس كهربائية ولعب أطفال وأحذية وسماعات هاتف.

في حين بلغ عدد السلع المستدعاة في الربع الثاني من العام نفسه 20 ألفاً و661 سلعة، وكلها من السيارات، كما تم استدعاء 44 ألفاً و262 سلعة في الربع الثالث، من بينها 12 ألفاً و446 سيارة، والباقي إلكترونيات، خصوصاً أنظمة المسرح المنزلي. بينما تم استدعاء 23 ألفاً و780 سلعة خلال الربع الرابع من العام الماضي، تضم 21 ألفاً و945 سيارة، وبقية السلع هي كتب أطفال وخزانات مياه وأجهزة إنذار الحريق.

ووفقاً لتقرير الوزارة، بلغ عدد وكالات السيارات التي قامت باستدعاء سيارات وحافلات ودراجات نارية وقوارب رياضية خلال عام 2023، أكثر من 17 وكالة وشركة ومؤسسة للسيارات.

وأشارت الوزارة إلى أن السلع الأخرى المستدعاة، بخلاف السيارات خلال عام 2023، هي: أثاث وإلكترونيات وأجهزة منزلية ومكانس كهربائية وأحذية نسائية وأنظمة المسرح المنزلي وسماعات ولعب أطفال وكتب أطفال وأجهزة إنذار الحريق وخزانات مياه.

ووفقاً للتقرير، تركزت الشركات والوكالات التجارية التي استدعت، سلعاً بخلاف السيارات، في 8 شركات ووكالات هي: (ايكيا، وبيسيل، وشركة سوني الشرق الأوسط وإفريقيا، ومايير الشرق الأوسط، وبوز كوربوريشن، وشركة سيمبليكس، وتايكو للأمن والحرائق، وشركة ماكبيليف ايدياز).

ولفت التقرير إلى أن أهم دول المنشأ للسلع المستدعاة خلال عام 2023، تشمل 17 دولة هي: (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والصين واليابان والهند والمكسيك وتركيا وسلوفاكيا وتايلاند وإسبانيا وكوريا الجنوبية وأميركا الشمالية وإيرلندا وكندا).

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات الاستدعاء خلال 2023، تراجعت بنسبة 11% مقارنة مع عام 2022 الذي تم خلاله استدعاء 150 ألف سلعة من خلال 106 طلبات استدعاء، بينما تم استدعاء 110 آلاف و236 سلعة خلال عام 2021 من خلال 90 عملية استدعاء.

السلعة المعيبة

عمليات الاستدعاء هي سحب السلعة المعيبة أو الخطرة من السوق، وذلك عن طريق المزود أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى، وتتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم، وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والمحافظة على استقرار السوق في الدولة.