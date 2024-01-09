«الاتحاد للطيران» تستهدف 18 مليون مسافر بحلول 2025

أكد الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس، أن الناقلة ستواصل خططها للتوسع في العام الجديد 2024 عبر توسعة شبكة وجهاتها، وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين، وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسة عبر شبكتها العالمية، لتدخل مرحلة جديدة من النمو المستدام مع وجود خطة استراتيجية قوية.

وتوقع ارتفاع أعداد ركاب الناقلة، لتعود بحلول عام 2025 إلى مستويات عام 2017 البالغة نحو 18 مليون مسافر، لافتاً إلى أن عدد المسافرين بلغ في عام 2019، أي قبل جائحة «كورونا» 17 مليون مسافر.

وقال نيفيس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «الاتحاد للطيران» ستطلق وجهات جديدة خلال العام الجاري، تشمل بوسطن، لتكون المحطة الرابعة لها في الولايات المتحدة، حيث ستشغّل إليها أربع رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 31 مارس المقبل، إلى جانب العاصمة الكينية نيروبي في الأول من مايو المقبل.

وأضاف أن الناقلة أضافت وجهتين جديدتين في شبه القارة الهندية، اعتباراً من مطلع يناير الجاري، هما: كوزيكود وتيروفانانتابورام في إقليم كيرالا بالهند، لترفع بذلك عدد المحطات التي تسيّر رحلاتها إليها في الهند إلى 10 وجهات، فضلاً عن رفع عدد الرحلات إلى وجهات مثل القاهرة التي سيصل عدد رحلاتها الأسبوعية إلى 21 رحلة، وكولومبو إلى سبع رحلات، وإسلام أباد إلى 14 رحلة، والمالديف إلى 14 رحلة.

وأكد نيفيس أن «الاتحاد للطيران» في وضع مالي أفضل من عام 2017، حيث شهدت نمواً في عدد المسافرين بنسبة 30% في العام الماضي، مقارنة بعام 2022، مشيراً إلى أن الشركة وضعت خطة طويلة الأمد، للوصول إلى 30 مليون راكب في السنة، ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد المسافرين مقارنة بعام 2022.

وذكر أن الناقلة رسّخت حضورها على الساحة العالمية، بعد مرور 20 عاماً على تأسيسها وتخطت جميع التحديات التي واجهتها بنجاح، فيما تستعد الآن لتحقيق نمو مستدام ومربح، بفضل الدعم القوي من المساهمين ووجود خطة استراتيجية قوية نحو المستقبل.

وأفاد نيفيس، بأن استراتيجية «الاتحاد للطيران 2030»، المدعومة من قبل «القابضة ADQ»، تمثل نقطة تحول محورية في رحلة الناقلة، وتمهد الطريق لمستقبل يتميز بالنمو المستدام، وتعزيز تجارب العملاء، مع مساهمة اقتصادية كبيرة لإمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن شبكة «الاتحاد للطيران» ستمتد في إطار خطة 2030، إلى أكثر من 125 وجهة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا، مع التركيز على ربط الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا مع الوجهات الطويلة المدى في أوروبا والساحل الشرقي الأميركي.

ورداً على سؤال حول حجم أسطول الناقلة الحالي، قال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»: «في 2017 بلغ أسطولنا ذروته حيث وصل عدد طائراتنا إلى 110 طائرات، وعملنا على تقليل عدد طائرات الأسطول في الفترة ما بين 2019 و2022، واليوم نشهد عودة طائراتنا العملاقة من طراز (إيرباص A380)، و(بوينغ 787)، و(بوينغ 777)، ما أدى إلى زيادة عدد طائراتنا إلى 86 طائرة، ونتوقع أن يصل مجموعها إلى 160 طائرة بحلول عام 2030».

وأضاف أن أسطول الناقلة يتميز بالتنوع في أنواع الطائرات، إذ يضم طائرات «بوينغ 787»، و«إيرباصA380»، و«بوينغ 777» و«إيرباص A350»، مشيراً إلى أن الناقلة تحلق حالياً إلى أكثر من 70 وجهة حول العالم، حيث أطلقت في العام الماضي 12 وجهة جديدة، وتتطلع إلى زيادة عدد الوجهات إلى أكثر من 125 وجهة ضمن إطار خطة 2030، مستفيدة من موقعها الجغرافي المميز الذي يربط آسيا وأوروبا.

ركيزة رئيسة

قال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: إن مبنى المسافرين الجديد «A» في مطار أبوظبي الدولي، يعد إحدى الركائز الرئيسة في استراتيجية نمو الشركة، مع قدرته على استيعاب ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، وربطه أبوظبي مباشرة بـ117 وجهة عالمية.