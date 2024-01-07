«الطيران المدني»: لا يوجد لدى الناقلات الوطنية طائرات متأثرة بخلل «ماكس 737-9» الفني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، أنه لا يوجد لدى الشركات الوطنية بدولة الإمارات، أي من الطائرات المتأثرة بالخلل الفني الذي تعرضت له طائرة «بوينغ ماكس 737-9» لإحدى الشركات الأميركية.

جاء ذلك في بيان من الهيئة أمس، رداً على واقعة الـ«بوينغ ماكس 737-9» لإحدى الشركات الأميركية أخيراً، التي قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إيقاف عدد منها عن الطيران لحين القيام بالفحوص المطلوبة.

وأوضحت الهيئة أنه تم التحقق من السجلات بخصوص هذا الطراز وإصدارات وتوجيهات إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة التحديثات بهذا الخصوص بشكل مستمر.

إلى ذلك، أكد متحدث باسم «فلاي دبي»، أنه لا تأثير على طائرات الشركة الثلاث من طراز «بوينغ 737 ماكس»، لافتاً إلى أن «الشركة تشغل طائرات (بوينغ 737 ماكس 9) بتكوين مختلف مع مخارج المقصورة المتوسطة الخلفية، وهو غير مشار إليه في تعليمات إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أمس بشأن عمليات الفحص.

جاء ذلك على خلفية التعليمات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أول من أمس، بإخضاع طائرات «بوينغ 737 ماكس 9» لعمليات فحص فورية إثر الحادثة التي وقعت مع طائرة تابعة لـ«طيران ألاسكا» الأميركية.

وأصدرت «شركة بوينغ» الأميركية أمس بياناً، قالت فيه إنها تتفق مع قرار إدارة الطيران الفيدرالية، وتدعمه بالكامل بطلب إجراء عمليات فحص فورية للطائرات من طراز «737-9» بتكوين الطائرة المتضررة نفسه.