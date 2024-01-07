روّاد أعمال مواطنون يطالبون بتسهيل التمويل وخفض الرسوم وإيجارات الأراضي خلال 2024

دعا روّاد أعمال مواطنون إلى تسهيل تمويل البنوك للمصانع والشركات المملوكة لمواطنين بنسبة 100% في عام 2024، وتسهيل إصدار الرخص وخفض كلفتها وخفض بعض الرسوم، خصوصاً رسوم العمل والعمال للمشروعات الجديدة.

كما دعوا إلى خفض إيجارات الأراضي، وتشكيل لجنة من مسؤولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات من المواطنين، لبحث إزالة أي عقبات أو أوجه خلل تعترض روّاد الأعمال المواطنين.

وأوضحوا أن الإمارات دعمت مكانتها وجهة رئيسة للاستثمار والتجارة الدولية خلال عام 2023، بفضل تسهيلات كثيرة، بناءً على توجيهات حكومية انتهجت نهجاً يقوم على تسهيل الاستثمار وإتاحة فرص غير محدودة، خصوصاً أمام روّاد الأعمال المواطنين، مشيرين إلى أن التوسع في إبرام اتفاقيات الشراكة مع مختلف دول العالم خلال العامين الماضيين، وإبرام شراكات جديدة خلال عام 2024 يسهم إلى حد بعيد في زيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

تسهيل التمويل

وتفصيلاً، دعا رائد الأعمال، منصور أهلي، إلى تسهيل تمويل البنوك للمصانع والشركات المملوكة لمواطنين بنسبة 100% في عام 2024، موضحاً أن «بنوكاً تشترط وجود ضامن لإتاحة التمويل حتى للمواطنين، فضلاً عن رهن عقارات مقابل تمويل التوسعات والمشروعات الجديدة للمواطنين، ما يقف عائقاً أمام زيادة المشاريع الصناعية المواطنة».

كما دعا أهلي إلى «إعفاء روّاد الأعمال المواطنين من تكاليف إصدار الرخص التجارية والصناعية، وبعض الرسوم الحكومية الرئيسة، كرسوم العمل والعمال، وخفض أسعار خدمات أساسية خاصة الكهرباء لفترة مؤقتة، خصوصاً خلال السنوات الثلاث الأولى للمشروعات الجديدة، لاسيما في الشركات الصناعية المملوكة للمواطنين، من أجل الإسهام في إنجاح هذه المشروعات عبر خفض الكلفة التشغيلية، على أن يُستأنف تحصيل الرسوم بعد السنوات الثلاث الأولى للمشروع».

وأكد على ضرورة تشكيل لجنة من مسؤولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة أصحاب المشروعات من المواطنين، تلتقي بصورة دورية لبحث إزالة أي عقبات أو أوجه خلل تعترض رواد الأعمال المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل والكلفة التشغيلية، لرفع القدرة التنافسية لمشروعات المواطنين في السوق المحلية وأسواق التصدير.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصدير، مثل الصين التي دعمت المشروعات في أول أعوام تأسيسها، مع متابعة تطورها بشكل مستمر في أولى سنوات التأسيس، للتغلب على العقبات المختلفة، وفي حال نجاحها تبدأ الدولة في تحصيل الرسوم المختلفة.

وأكد أهلي أن «الإمارات دعمت مكانتها وجهة رئيسة للاستثمار والتجارة الدولية بفضل التسهيلات الكثيرة بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، التي انتهجت نهجاً يقوم على تسهيل الاستثمار وإتاحة فرص لامحدودة، خصوصاً أمام روّاد الأعمال المواطنين».

تسهيلات الرخص

من جهته، طالب رائد الأعمال، محمد الهرمودي، بزيادة تسهيلات إصدار الرخص وخفض كلفتها، وخفض رسوم العمل والعمال، خصوصاً للمشروعات الجديدة في 2024، مشيراً إلى أن «المشروعات الجديدة تحتاج إلى كل الدعم والمساندة، لكي تستطيع النجاح ومواجهة تحديات الأعمال في بدايتها».

ونوّه بأن عام 2023 شهد تسهيلات للأعمال في الدوائر الاقتصادية بالدولة، وخفض بعض الرسوم، ما أزال أعباء على روّاد الأعمال، مشيراً إلى أن «روّاد الأعمال يتطلعون إلى مزيد من الخفض في الرسوم والتسهيلات لهم».

إيجارات الأراضي

بدورها، دعت رائدة الأعمال، هدى عبدالله، إلى خفض إيجارات الأراضي خلال عام 2024، وتسهيل التمويلات البنكية لروّاد الأعمال المواطنين لدعم الاستثمار بشكل أكبر، مشيرة إلى أن «الإمارات قدمت تسهيلات كثيرة للأعمال خلال السنوات الماضية، حتى استطاعت ترسيخ مكانتها وجهة رئيسة للاستثمار في المنطقة والعالم».

وأوضحت أن «التوسع في إبرام اتفاقيات الشراكة مع مختلف دول العالم خلال العامين الماضيين، وإبرام شراكات جديدة خلال عام 2024، يسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية».

ودعا رائد الأعمال، الدكتور خالد النمر، إلى عدم المساواة في كلفة الرخص بين المشروعات الكبيرة، خصوصاً في القطاع الطبي مثل المستشفيات، والمنشآت الصغيرة مثل العيادات، وتسهيل الحصول على الرخص لروّاد الأعمال المواطنين في القطاع الطبي، وخفض كلفتها وجعل مدتها أطول لدعم القطاع، مشيراً إلى ضرورة تشجيع المنشآت الطبية الصغيرة المملوكة لمواطنين.

محمد الهرمودي:

خالد النمر:

منصور أهلي:

يجب تسهيل الحصول على الرخص لروّاد الأعمال المواطنين في القطاع الطبي، وخفض كلفتها، وجعل مدتها أطول لدعم القطاع.

المشروعات الجديدة

تحتاج إلى الدعم والمساندة، لكي تستطيع النجاح ومواجهة تحديات الأعمال في بدايتها.

بنوك تشترط وجود ضامن لإتاحة التمويل حتى للمواطنين، ما يقف عائقاً أمام زيادة المشروعات الصناعية المواطنة.

مكانة عالمية

أكد رائد الأعمال، الدكتور خالد النمر، أن «عام 2023 رسخ مكانة الإمارات مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً في قطاعات مختلفة، كما شهد إيجابيات عدة تدعم روّاد الأعمال، على رأسها عودة تنظيم ملتقى الروّاد في الشارقة، بتنظيم من مؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية (روّاد)، التي تمثل منصّة فاعلة لتبادل الأفكار والمقترحات بين روّاد الأعمال والجهات الداعمة للقطاع، والتعرف إلى أوجه الدعم والمساعدة لروّاد الأعمال، فضلاً عن عودة تنظيم مبادرة (نجوم الأعمال)، التي تعمل على تدريب الأطفال على ريادة الأعمال ورفع مستوى وعيهم بممارسة الأعمال التجارية».